Chi è Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar: età, marito e figli

Tutti riconosciamo Silvia Mezzanotte per la sua carriera musicale. Infatti, Silvia è una celebre cantante che per anni ha fatto parte dei Matia Bazar, contribuendo con la sua magnifica voce.

Nel corso della sua carriera professionale e musicale, ha conseguito numerosi premi, riconoscimenti e soddisfazioni.

Chi è Silvia Mezzanotte, dei Matia Bazar?

Silvia Mezzanotte è nata a Bologna il 22 aprile 1967 ed ha 54 anni.

Il suo successo nel mondo della musica è iniziato grazie ai Matia Bazar. A partire dal 1999, è stata la cantante del gruppo.

Per anni, c’è stato un costante avvicendarsi di artisti all’interno del noto quintetto, e Silvia è riuscita a farne parte fino al 2016. Va detto che per qualche anno, tuttavia, non ha fatto parte dei Matia Bazar.

Silvia Mezzanotte lavorava sia per il gruppo che come cantante solista, decidendo poi di lasciare definitivamente i suoi colleghi per continuare la sua carriera in autonomia.

Oltre alla musica, Mezzanotte ha anche partecipato a produzioni teatrali. Negli ultimi anni, l’abbiamo vista nel cast de “All Together Now”, il programma di Canale 5 presentato da Michelle Hunziker.

Della vita privata di Silvia Mezzanotte si sa poco. L’ex componente dei Matia Bazar è infatti molto riservata a riguardo.

Per i più curiosi, possiamo comunque confermare che non è sposata e non ha mai avuto figli.

Tuttavia, sembra che Silvia sia attualmente coinvolta in una relazione sentimentale. L’identità dell’uomo misterioso che ha catturato il cuore di Mezzanotte è sconosciuta.

Secondo indiscrezioni, la celebre cantante avrebbe una relazione con un uomo appartenente al mondo dello spettacolo, presumibilmente un VIP. Chissà se un giorno Silvia Mezzanotte deciderà di presentarlo al pubblico.