Chi è Simon Clementi ex fidanzato di Claudia Gerini? La storia, eta, lavoro e figli

Il nome di Simon Clementi è stato reso noto nelle cronache rosa nel maggio 2019, in coppia con la nota attrice Claudia Gerini. Alla fine i due hanno stretto una relazione, per poi separarsi nell’estate del 2021. Benestante, dotato di un’abilità negli affari e di un innegabile carisma, Clementi è un individuo notevole.

Simon Clementi e Claudia Gerini sono fidanzati dal 2019 e l’attrice ha spesso espresso il suo apprezzamento per il compagno. Non è legato al mondo dello spettacolo o alle luci della ribalta, ma ha intrapreso la carriera di imprenditore. I suoi progetti attuali includono la proprietà di un bar a Ponte Milvio e di un portale di prenotazioni alberghiere online. Inoltre, si è specializzato nella personalizzazione dei soggiorni.

Con sede a Roma, ha avviato una carriera imprenditoriale di successo ed è proprietario del rinomato bar “Jarro” nel centro della città. È anche proprietario dell’hotel Borgo Vista Lago a Trevignano Romano. Non si conosce la sua data di nascita esatta, ma si dice che abbia festeggiato il suo 47° compleanno nel 2019.

Tabloit ha recentemente riportato che Simon Clementi e Claudia Gerini sono stati avvistati insieme in modo apparentemente amichevole. Questa notizia è stata una delle storie di celebrità più chiacchierate del 2019, dopo la fine della relazione di Claudia con Andrea Preti.

Prima delle speculazioni sulla sua relazione con Claudia Gerini, si conoscevano poche informazioni sulla vita privata di Simon Clementi. Tuttavia, recentemente sono emerse online alcune indiscrezioni sulla sua storia sentimentale. Si dice che sia stato sposato una prima volta, ma che il matrimonio sia finito con un divorzio. Inoltre, si dice che abbia avuto una figlia, Mia, da una relazione con una dipendente.

La causa della separazione tra lui e la Gerini rimane sconosciuta; si ipotizza che il blocco e la distanza fisica tra loro possano essere stati un fattore determinante. Comunque sia, i due non sono più una coppia e nell’agosto del 2021 lui è stato visto con un’altra donna, come riportato dal settimanale Diva e Donna, identificata come Fabrizia, una bruna.

La separazione degli ex coniugi è stata inaspettata e così rapida, con Simon che ora ha una nuova relazione a Formentera e Claudia Gerini che fa vacanze da single tra Panarea e Capalbio prima di tornare al lavoro.

Claudia Gerini tradita dall’ex?

Claudia Gerini ha dichiarato con forza che il suo ex fidanzato, Simon, non l’ha tradita con il suo nuovo compagno. Ha chiarito che non c’è stata alcuna infedeltà.

Simon e io abbiamo deciso di comune accordo di porre fine alla nostra relazione, pur rimanendo amici. Entrambi abbiamo mantenuto la nostra integrità e il rispetto reciproco durante questo processo.

Della relazione sentimentale tra Claudia Gerini e Simon Clementi si parla da tempo. I due hanno ufficializzato la loro relazione nel 2019 e sono stati fotografati mentre passeggiavano per le strade di Roma, accompagnati dalle due figlie di Claudia, Rosa e Linda. Nel corso di un’intervista, Claudia ha parlato di Simon dicendo: “Mi ha colpito la sua gentilezza e il modo in cui ha assunto senza sforzo il ruolo di padre. Non mi ha mai giudicato in base al mio lavoro, gli piaceva solo Claudia. Un giorno, durante un appuntamento, ci siamo ritrovati l’uno nelle braccia dell’altra”. Ecco cosa ha raccontato Gerini.

Sembrava che la loro relazione stesse procedendo positivamente, ma qualcosa è cambiato bruscamente. Si presume che questo cambiamento sia stato attribuito alla serrata e alle sue ripercussioni nei mesi successivi. Secondo quanto riferito, i due hanno dovuto stare lontani per molti mesi a causa della quarantena, il che potrebbe aver avuto un impatto negativo sulla loro relazione. Attualmente, secondo i rapporti e le indiscrezioni, è stato osservato a Formentera con una nuova compagna, Fabrizia.