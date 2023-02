Chi è Stef Burns? Età, moglie, figli, biografia e chitarrista di Vasco Rossi

Nato a Oakland il 26 giugno 1959, l’appassionato e talentuoso Stef Burns – il cui vero nome è Stephan Birnbaum – è un incredibile chitarrista americano.

Stef ha 63 anni ed è stato benedetto da un bellissimo matrimonio con Maddalena Corvaglia a Mirandola, in provincia di Modena. Il 28 maggio 2011 si sono uniti in matrimonio e hanno avuto un terzo figlio, Jamie Carlyn, il chitarrista. Purtroppo il loro amore non era destinato a durare e si sono separati il 19 gennaio 2017. Anche se la loro relazione è stata al centro delle cronache scandalistiche italiane, Stef e Maddalena saranno sempre uniti dal loro amore e dal bellissimo figlio che hanno creato insieme.

Biografia

Fin dall’età di sei anni Burns strimpellava le corde della chitarra e a nove anni aveva già formato una sua band. Durante gli anni del liceo, ha fatto parte di un gruppo che eseguiva cover di alcuni dei più grandi gruppi southern e hard rock, dagli Allman Brothers e Lynyrd Skynyrd ai Led Zeppelin e Deep Purple. La sua passione per la musica era innegabile!

Era davvero appassionato della sua prima vera band, gli Omega, con cui iniziò a suonare nel 1979. Ha dedicato innumerevoli ore ai tour e alle registrazioni in studio con loro, e solo nel 1986/87 si è unito ai Berlin e ha lasciato il segno nella colonna sonora di Top Gun con la canzone Take My Breath Away.

Dal 1996, Stef Burns è membro integrante della band di Vasco Rossi, dopo la loro prima collaborazione nel 1993, quando partecipa alla registrazione dell’album “Gli spari sopra”. Da quel momento in poi, Stef Burns è stato un compagno costante di Vasco Rossi, accompagnandolo nei suoi album di maggior successo e negli spettacoli da tutto esaurito negli stadi di tutta Italia. È diventato una figura indispensabile per i fan di Vasco e ha conquistato il cuore di innumerevoli musicisti e pubblico italiani.