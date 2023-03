Chi è Stefania Orlando? età, ex marito, fidanzati, dove vive, studi, chirurgia

Carismatica, affascinante e talentuosa, Stefania Orlando è una figura molto apprezzata nel panorama dello spettacolo e del web. Ecco alcune informazioni interessanti sulla sua vita e carriera.

Nata a Roma il 23 dicembre 1966, Stefania ha conseguito un diploma magistrale e lavorato in un’agenzia immobiliare e come modella prima di entrare nel mondo della televisione come valletta, affiancando personaggi famosi come Claudio Lippi, Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci, Teo Teocoli e molti altri.

Da quel momento, la sua carriera non si è mai fermata e si è continuamente evoluta. Oggi, Stefania è una nota conduttrice televisiva, attrice e cantante. Ha partecipato a numerosi programmi di successo, tra cui Scommettiamo che…?, I fatti vostri, Telethon, Il lotto alle otto, Piazza grande e Unomattina in famiglia.

Nel 2020, Stefania ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip, rivelando diversi aspetti della sua personalità e conquistando il terzo posto nella competizione.

Stefania Orlando: successo e vita privata

Il successo di Stefania dopo il Grande Fratello Vip le ha permesso di rafforzare il legame con il suo pubblico, sia televisivo che online. Il suo profilo Instagram conta attualmente oltre 620.000 follower.

Dal 2021, Stefania è stata una delle opinioniste fisse del programma pomeridiano La vita in diretta. Attualmente, la vediamo mettersi alla prova nel programma Tale e Quale Sanremo, una versione speciale del talent show Tale e Quale Show incentrata sull’imitazione di artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo nel corso degli anni.

Oltre alla carriera televisiva, Stefania si è sempre dedicata anche alla musica, scrivendo e registrando diverse canzoni, tra cui le note Babilonia e Bandolero, pubblicate rispettivamente nel 2020 e nel 2021.