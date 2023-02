Chi è Stefano Rosso compagno di Francesca Chillemi? Età, lavoro e figli

Il rapporto tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso si è lentamente rafforzato e approfondito nel tempo. Lo ha rivelato la stessa Chillemi in un’intervista a Io Donna. All’inizio entrambi non si sentivano pronti per una nuova relazione e solo dopo essersi sentiti più spesso per circa un anno è scattata la scintilla. La Chillemi ha raccontato di aver conosciuto Stefano nel 2010, ma di aver iniziato una relazione con lui solo quattro anni dopo. Stefano l’ha conquistata con la sua purezza: “Ha una chiarezza che affascina, è diretto. È la prima persona che non mi ha detto bugie”. La coppia ha una figlia, Rania di 5 anni, e Francesca vorrebbe che prendesse il carattere del papà perché secondo lei il suo compagno “sa stare al mondo ed è una persona razionale al punto giusto”.

Stefano Rosso è il compagno di Francesca Chillemi.

Stefano Rosso è il compagno dell’attrice Francesca Chillemi. È nato a Marostica, in provincia di Vicenza, il 1° giugno 1979 sotto il segno dei gemelli. Stefano è figlio di Renzo Rosso, fondatore del marchio di moda Diesel, azienda per la quale attualmente lavora. Dopo aver terminato gli studi superiori in Italia, ha proseguito la sua formazione oltreoceano, per la precisione a New York, dove ha frequentato il Fashion Institute of Technology. Dopo un periodo di lavoro in realtà imprenditoriali lontane dall’azienda di famiglia, nel 2005 torna in Italia e inizia a lavorare nell’azienda fondata dal padre, diventando brand manager. Qui si occupa di collaborazioni e partnership con altri marchi famosi, come Ducati e Adidas. È presidente e fondatore di OTB, (Only The Brave) la holding vicentina che controlla i marchi di moda Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Amiri, Jil Sander e Staff International. Il gruppo detiene anche una quota di maggioranza della squadra di calcio L.R. Proprio per il suo coinvolgimento nel mondo del calcio, nel 2016 è stato nominato membro del Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Stefano Rosso è un imprenditore italiano e l’attuale amministratore delegato di OTB Group. È figlio di Renzo Rosso, fondatore dell’azienda. Stefano Rosso fa parte del Gruppo OTB da oltre 20 anni e ha ricoperto diverse posizioni all’interno dell’azienda.

Nel 2011 è stato scelto come CEO di Red Circle Investments, una società di investimento creata dalla sua famiglia che gestisce alcuni grandi nomi del mondo dell’e-commerce della moda. RCI investe principalmente in nuove tecnologie, aziende legate all’ambiente e alla sostenibilità e start-up: Yoox, H-Farm, Depop, EcorNaturaSì. Inoltre, è l’ideatore, insieme al fratello Andrea e ad altri due amici, del format RedRoomParty, un evento esclusivo, nato a Bassano del Grappa, a cui si accede solo su invito e in cui si tengono feste, dj set e aperitivi in location storiche. L’unica regola, oltre ovviamente al possesso dell’invito, è il dress code, che prevede un rigoroso codice di abbigliamento rosso.

Stefano Rosso e Francesca Chillemi si sposeranno?

La coppia non sembra avere fretta di sposarsi, nonostante stia insieme da sei anni. In un’intervista rilasciata alla rivista Intimità nel 2019, Francesca Chillemi ha rivelato di essere perfettamente felice con Stefano Rosso e la loro figlia Rania. Ha dichiarato che avere Rania è stato il suo più grande sogno che si è realizzato e che la famiglia di tre persone è tutto ciò di cui ha bisogno.

Le foto del loro amore di Francesca Chillemi e Stefano Rosso.

Entrambi sono estremamente popolari sui social media, Francesca con oltre un milione di follower e Stefano con quasi 28 mila. Sui loro profili Instagram condividono spesso momenti della loro vita privata, foto della figlia, della famiglia riunita al completo e molti scatti della vita quotidiana e del loro lavoro. Anche se all’inizio la loro storia ha faticato a decollare – come ha raccontato Chillemi – “Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra, forse più io che lui. Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa; però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo” – ora, vedendoli insieme negli scatti condivisi con i fan, si percepisce tutto il loro amore.