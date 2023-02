Chi é Riccardo Rossi? Età, moglie, vita privata, carriera e curiosità sull’attore

Riccardo Rossi è uno degli attori più noti e simpatici del piccolo schermo.

Riccardo Rossi è un attore sposato con un figlio. Ha avuto una carriera di successo ed è noto per il suo lavoro sia al cinema che in televisione. Alcune curiosità su Riccardo Rossi sono che è originario dell’Italia e parla correntemente sia l’italiano che l’inglese.

Riccardo Rossi è nato a Roma il 24 ottobre 1962. Ha frequentato la scuola di teatro di Gigi Proietti e ha iniziato la sua carriera nel 1984 partecipando al College.

È noto per aver interpretato il ruolo di Mazzocchi nella serie televisiva I ragazzi della 3ª C. In televisione, è apparso in molti spot per Baci Perugina, acqua Ferrarelle, ed è stato testimonial insieme a Federica Pellegrini della società elettrica Enel Energia, in Non è la RAI in cui ha interpretato Cenerentola, Forum e Buona Domenica.

Ha condotto anche il programma di Rai 2 Nessundorma e Assolo, programma dedicato ai comici su LA7. Ha condotto anche collegamenti esterni a Quelli che il calcio su Rai 2.

È stato ospite fisso del programma radiofonico Rai Gli spostati, 2008/2009, con “La Gazzetta di Rossi”.

Ha partecipato anche a diversi film, come Mamma Ebe, College e S.P.Q.R. In teatro, ha scritto e interpretato i monologhi Pagine Rossi e il sequel La più bella serata della vostra vita.

Un libro pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore, intitolato “Pagine Rossi. Manuale di sopravvivenza urbana”, è stato tratto da questi spettacoli.

È uno degli autori di Fiorello e ha partecipato come ospite fisso al Fiorello Show su Sky Uno.

Dal 2010 è il conduttore del quiz show Sei più bravo di un bambino di quinta elementare? in onda su Cielo.

Dal 2010 al 2014 ha fatto parte della giuria del programma televisivo Cuochi e Fiamme, condotto da Simone Rugiati e in onda su LA7d, insieme alla critica gastronomica Fiammetta Fadda e alla food blogger Chiara Maci.

Nel 2011 ha condotto Dove TV Conosco un postoicino, una trasmissione sulle attrazioni turistiche e gastronomiche delle varie regioni d’Italia.

Nel 2014 ha scritto, interpretato e diretto il suo primo film, La prima volta (di mia figlia).

Ha scritto e recitato in teatro a partire dal 2014 con “L’amore è un gambero” e dal 2017 con “That’s life”.