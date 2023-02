Francesca Chillemi, chi è il padre di sua figlia Rania?

Francesca Chillemi è una giovane donna di grande successo che ha iniziato la sua carriera vincendo il titolo di Miss Italia. È bellissima, ma voleva anche dimostrare di essere molto più di un bel viso. Così ha lavorato duramente per diventare una grande professionista.

Ha lavorato nella moda e nella pubblicità, ma poi è passata a scrivere narrativa domestica, molto popolare nella nostra regione. All’inizio le sono stati affidati ruoli minori, ma poi sempre più importanti, fino a diventare la protagonista.

La protagonista di Che Dio ci aiuti, molto amata dagli italiani, sarà presto orfana dello storico personaggio di Suor Angela. Azzurra, che ha il volto della talentuosa Francesca, assumerà maggiore importanza. Francesca si è detta molto dispiaciuta per l’addio alla nota serie dell’amata collega.

Una collega che le vuole molto bene le ha inviato diversi messaggi di “in bocca al lupo” via social, soprattutto su Facebook e Instagram. L’ex Miss Italia usa spesso i social media e ama parlare solo della sua vita professionale e artistica, che va a gonfie vele. Della sua vita privata sappiamo solo che ha coronato il suo sogno di diventare madre e che da tempo ha un compagno, nonché padre di sua figlia. Perché lui non l’ha mai sposata? Lo sapete?

Chi è il compagno

Stefano Rosso è figlio del famoso Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel. È nato a Marostica, un paese in provincia di Vicenza, il 1° giugno 1979. Ha conosciuto Francesca nel 2015 e l’anno successivo hanno dato alla luce la piccola Rania.

La coppia è apparsa affiatata e innamorata, ma non si è mai sposata. Lei lavora molto, ma non parla del suo partner. Si dice che potrebbe avere una relazione con l’attore turco Can Yaman.

Può essere colpa di lui se non la sposa?

Secondo molti ben informati, sul set di Purple as the Sea è nata una bella intesa. Anche quando sono andati alla Mostra del Cinema di Venezia e sono apparsi sul red carpet per promuovere la serie, il pettegolezzo ha aleggiato molto. Non per niente erano bellissimi insieme!

Da allora si è parlato di una possibile crisi tra Francesca e il suo compagno di lunga data. A quel punto, in molti hanno iniziato a dire che i problemi sono sorti, o almeno visibilmente aumentati, a causa di Can. Can, dal canto suo, ha inviato i fan sui social media a non trattare male la collega, spendendo parole al miele per lei.