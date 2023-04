Chi è Susanna Biondo la moglie di Fiorello? Età, lavoro e figli

Soltanto lui avrebbe potuto portare ad ascolti straordinari un programma in onda poco dopo le sette del mattino. Senza menzionare il successo in streaming: Viva Rai2!, infatti, è uno dei titoli più richiesti sulla piattaforma Raiplay. Fiorello, che dal lunedì al venerdì sveglia gli italiani, ha trionfato nella sua impresa. Poche celebrità del suo livello, con una carriera come la sua alle spalle, avrebbero accettato di mettersi in gioco con un appuntamento quotidiano che inizia a un’ora decisamente inusuale, le 7.15 del mattino.

Esperto e leader, a Viva Rai2! è stato abile nel selezionare i suoi collaboratori, davanti e dietro alle telecamere. Ma è per lui che tutte le stelle della musica, della TV e del cinema, sopportano la sveglia mattutina per essere presenti. Al mattino, in via Asiago, si sono visti tutti i nomi più importanti dello spettacolo. E anche qualche politico. E chi non ha potuto raggiungerlo nello studio trasparente, ha voluto sostenere la sua ironia.

Pensate che anche il Presidente del Consiglio ha partecipato a una gag che ha fatto il giro sui social. Un paio di settimane fa, a Viva Rai2! Fiorello ha annunciato la presenza di una misteriosa ospite di nome Giorgia, senza specificare di chi si trattasse. In collegamento telefonico, “quella” Giorgia ha iniziato a fare un’imitazione perfetta di Giorgia Meloni. Fiorello le ha chiesto di interpretare il famoso discorso che è diventato un tormentone e “quella” Giorgia non si è tirata indietro: «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana». Sembrava proprio lei, al punto che Fabrizio Biggio ha notato: «L’imitazione è perfetta.

Non esce mai dalla parte». Infatti, era lei. Tra Giorgia e “Fiore” c’è un rapporto che dura da anni. Sono rimasti davvero in pochi a non sapere che il capo del governo, quando era poco più che adolescente, è stata la babysitter di Olivia, la prima figlia di sua moglie Susanna Biondo, che Fiore ha sempre considerato la sua primogenita. «Giorgia è stata bravissima come tata. Leggeva i libri, era veramente bravissima», ha detto lo showman che, nonostante un legame che dura nel tempo, non ha risparmiato stoccate alla premier.

Come fa con tutti i politici in campo, riuscendo a essere equidistante e per questo apprezzato da tutti. Non a caso, il suo programma ha ricevuto anche un prestigioso riconoscimento proprio di recente: a Roma, lo stesso giorno in cui ha ospitato Giorgia Meloni, nell’Aula Magna dell’Università Guglielmo Marconi Fiorello ha ritirato il premio giornalistico Mario Sarzanini, lo storico giornalista di cronaca giudiziaria scomparso due anni fa.

E non ha nascosto l’emozione. Il giorno dopo, poi, ha voluto condividere il premio con tutta la sua squadra di lavoro, celebrata di fronte alle telecamere. La sua forza, unita a un indiscutibile talento, è proprio quella di trasformare il lavoro in puro divertimento. Grazie alla fiducia che trova nelle persone che lo circondano. Non ha mai nascosto di essere ansioso al massimo grado ma, se non l’avesse detto lui, il pubblico non se ne sarebbe accorto.

Ansioso e pigro. E se nel lavoro la sua ansia è mitigata dalla collaborazione di chi gli sta intorno, lo stesso vale anche a casa. Grazie a sua moglie Susanna. A giugno festeggeranno vent’anni di matrimonio. «Lei è la persona che mi stimola a fare cose che mi rendono felice, anche se c’è quella maledetta ansia che mi impedisce di gioire quando le cose vanno bene, e adesso stanno andando benissimo, perché, davanti a un’idea che non mi viene per la puntata, non riesco a godermi nulla del bello che c’è», ha raccontato lui di recente al settimanale Chi.

Dove ha rivelato che l’idea di trasformare Viva Rai2! in una sorta di “dopofestival”, per Sanremo, è stata proprio di sua moglie. Per Fiorello, la famiglia è il primo valore. Il suo orgoglio, quando ha ospitato suo fratello Beppe, è stato evidente anche ai più distratti. Ma a Viva Rai2! c’è stata un’altra presenza che ha suscitato curiosità da parte del pubblico a casa. Nella puntata del 20 marzo, quella ormai storica in cui è intervenuta al telefono Giorgia Meloni, Fiorello ha passato il microfono a una ragazza che ha lanciato la pubblicità.

Una ragazza affascinante e sorridente che gli assomiglia molto, così come a sua moglie Susanna, e che lui ha guardato con occhi pieni d’amore. Una ragazza che era già stata presente a Viva Rai2! anche nella puntata del 9 marzo, quella in cui tra gli ospiti c’erano alcuni attori della serie Mare fuori, particolarmente amata dagli adolescenti. Coincidenza? In quell’occasione Fiorello le ha chiesto un bacio sulla guancia, lei non ha esitato. Sembra che fosse sua figlia Angelica. L’altra donna della sua vita.