Oroscopo Branko domani 6 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Tutto indica che ti aspetta una giornata molto armoniosa e ispirata e se fai qualcosa da parte tua, le cose andranno molto bene per te. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la Luna e diversi pianeti importanti ti invieranno le loro migliori influenze. Sarai in grado di importi sui nemici o sulle circostanze negative e rimuoverli dalla tua vita.

Capricorno

La vita intima ti regalerà sorprese molto positive, sia sotto forma di incontri inaspettati, notizie, esperienze felici in amore o vita familiare. La fortuna ti arriva attraverso le questioni di cuore, anche la stessa cosa potrebbe accaderti all’interno del tuo lavoro. Se sei già in vacanza, la giornata può essere ancora più favorevole.

Acquario

Forse oggi non è una gran bella giornata per te perché ti sentirai con le mani legate e non potrai, o non ti sarà facile, fare le cose come vorresti. L’indipendenza e la libertà sono della massima importanza per te, ma oggi dovrai sottometterti alla volontà o ai criteri degli altri e questo ti irriterà molto.

Pesci

L’influenza del fortunato pianeta Giove sta diventando sempre più potente e non solo vi porterà fortuna o vi semplificherà le cose, ma vi darà molta più ispirazione e intuizione, che farete bene ad ascoltare e tenere in considerazione. Oggi troverai la soluzione ad un problema che ti blocca da tempo.