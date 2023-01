Chi è Tracy Quade la moglie di Bobby Solo? Età, figli e lavoro

Chi è la straordinaria Tracy Quade, l’amata moglie di Bobby Solo?

È una vera rubacuori! Il loro amore è ancora forte come il giorno in cui si sono conosciuti, e lo è da anni. Scopriamo di più su questa straordinaria coppia!

La vita di Tracy Quade è una favola! È nata in Corea e lavora come hostess. Quando lei e il cantante si sono incrociati nel 1995, è stato amore a prima vista. La loro storia d’amore è stata un turbine e si sono sposati nel 2005: è stata davvero una coppia fatta in cielo!

Tracy, la seconda moglie dell’artista, è incredibilmente riservata. Raramente fa apparizioni in pubblico, non è presente sui social media e ciò che sappiamo di lei è in gran parte dovuto alle parole entusiaste e orgogliose del marito. Nonostante i 26 anni di differenza d’età che li separano, non sembra essere un peso o un problema.

Il piccolo Ryan

Dopo anni di desiderio, Bobby e la sua compagna sono stati finalmente benedetti dall’arrivo del loro prezioso bambino Ryan nel 2013! Erano felicissimi di avere una nuova aggiunta alla loro famiglia, soprattutto perché Bobby aveva già tre figli più grandi.

Desiderando disperatamente un figlio, ma non riuscendo a farlo in modo naturale, la coppia si era spinta fino alla fecondazione in vitro, ma senza successo. Proprio quando stavano per arrendersi, è avvenuto un miracolo e il piccolo Ryan è nato, portando un’immensa gioia a mamma e papà. Il cantante ha parlato spesso della sua paternità “tardiva”, esprimendo la sua immensa gioia e il suo ritrovato apprezzamento per questa esperienza, dato che era molto più giovane quando ha avuto i suoi figli più grandi. In ogni caso, Bobby, Tracy e Ryan sono ora una bella famiglia e il cantante può esserne giustamente orgoglioso.