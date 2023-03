Chi è Tracy Quade la moglie di Bobby Solo? Età, lavoro e figli

Tracy Quade, consorte di Bobby Solo, è unita in matrimonio con il cantante dal 1995. La seconda moglie di Bobby Solo, più giovane di lui di 25 anni, ha visto il loro amore fiorire con passione, portandoli a sposarsi nel 2005. La signora, di origini coreane, ha dato alla luce il figlio Ryan, di cui l’artista è immensamente orgoglioso.

Tracy Quade, sposa di Bobby Solo: il loro primo incontro

L’artista sarà tra gli invitati dell’episodio odierno di “Domenica In”, in onda dalle 14:00 su Raiuno. Tracy Quade, hostess coreana, è stata spesso paragonata dal cantante di brani celebri come “Gelosia” e “Una lacrima sul viso” alla coppia formata da John Lennon e Yoko Ono. Roberto Satti, vero nome di Bobby Solo, ha lodato la sua seconda moglie come una persona perspicace e di grande intelligenza, apprezzando il confronto mentale con lei. Nel 1971, Bobby Solo aveva sposato la ballerina Sophie Teckel, nata in Francia e apprezzata per il suo talento artistico.

Il loro matrimonio terminò nel 1991, ma il cantante ha sempre considerato Sophie come il suo angelo custode. In un’intervista, Bobby Solo ha confessato di non riuscire a capire come una ragazza così affascinante e giovane si fosse innamorata di lui. Inoltre, ha descritto la felicità inaspettata della gravidanza con la seconda moglie: la nascita di Ryan nel 2013 fu una gioia imprevista, dopo aver provato più volte ad avere un figlio, anche tramite inseminazione artificiale, senza successo.

Bobby Solo parla della sua esperienza di paternità con serenità, sottolineando di essere ora più responsabile e consapevole delle proprie responsabilità rispetto a quando era poco più che ventenne. Il cantante ha espresso il desiderio di vivere oltre i 150 anni per godere di ogni giorno con suo figlio, che avrebbe voluto chiamare Elvis. Tracy Quade non ha alcun profilo social su Instagram o Facebook. La donna ha completamente trasformato la vita del cantante, che ha già raggiunto i 75 anni. In ogni intervista, Bobby Solo parla dell’immenso amore che sua moglie gli ha donato per oltre 20 anni.