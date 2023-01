Chi è Tracy Quade moglie di Bobby Solo? Età, matrimonio, figli e vita privata

Tracy Quade è la moglie di Bobby Solo. Nonostante il notevole divario di età, la coppia si dichiara profondamente innamorata e ha un figlio di otto anni. Indaghiamo sugli aspetti confidenziali e professionali della moglie dell’artista.Qual è l’identità della persona sposata con Bobby Solo, Tracy Quade?

Bobby Solo ha sposato Tracy Quade nel 2005; lei ha 25 anni in meno di lui. Tracy, una bella assistente di volo, ha incontrato il marito di origine coreana mentre lavorava.

Nel 1967, Iprime ha sposato la ballerina francese Sophie Teckel. La coppia ha avuto tre figli, Alain, Chantal e Muriel, prima di divorziare nel 1991.

Nel 1990, il cantante ha avuto una figlia, Veronica Satti, da Mimma Foti, riconosciuta qualche anno fa. Bobby Solo è attualmente sposato con Tracy Quade e insieme hanno dato il benvenuto al figlio Ryan nel 2013, quando Bobby aveva 68 anni.

Il cantante ha espresso la sua ammirazione per la moglie, sottolineando che ha origini americane e coreane e possiede molte delle stesse qualità di Yoko Ono. L’ha descritta come dotata della dolcezza delle donne asiatiche e di una prospettiva globale. Ha poi espresso il suo stupore per il fatto che, nonostante la differenza di età, stanno insieme da 21 anni.

In un’intervista, Bobby Solo ha rivelato che la notizia della sua gravidanza è stata del tutto inaspettata.

La mia consorte Tracy mi ha informato che aveva smesso di avere le mestruazioni. Abbiamo pensato alla menopausa, ma per scaramanzia ho acquistato un test di gravidanza. Con nostra grande sorpresa, il test indicava che era in dolce attesa. Avendo già quattro figli e otto nipoti, questa gravidanza mi sembra una seconda opportunità di essere di nuovo padre.

All’età di 68 anni, l’artista ha dato il benvenuto al mondo al suo ultimo figlio, Ryan. Questo evento ha rafforzato il legame tra il musicista e la sua consorte.