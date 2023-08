Chi è Trivante Vincent Stewart? Età, origini e Salernitana

Sebbene la *Giamaica* evochi immediatamente immagini di reggae, Usain Bolt e velocisti, il paese caraibico ha in serbo altro talento che sta guadagnando terreno: il calcio.

Trivante Vincent Stewart: l’asso nella manica della Salernitana

Nella ricerca di un nuovo attaccante, la **Salernitana** ha volato verso la terra delle primavere per assicurarsi il talento di Trivante Vincent Stewart. Questa mossa audace di Morgan De Sanctis è una vera sorpresa per i fan dell’attacco granata. Fino a poco tempo fa, Stewart faceva parte del *Mount Pleasant Football Academy*, dimostrando il suo valore con ben 18 gol tra regular season e playoff.

Carriera internazionale: Stewart ha già fatto il suo ingresso con i Reggae Boyz, partecipando alla recente Gold Cup e fermato solo in semifinale dal Messico. Il suo modello a cui ispirarsi: È impossibile parlare di Stewart senza menzionare il suo idolo: Luis Suarez. Pochi mesi fa, aveva espresso il desiderio di segnare abbastanza per poter continuare la sua carriera all’estero. Questo sogno è ora realtà grazie alla Salernitana.

Il percorso di Stewart nel calcio

Dopo un’annata impressionante, Stewart ha guadagnato una chiamata alla nazionale giamaicana. Come lui stesso ha detto: “È stata una sensazione incredibile. Mi aspettavo una convocazione per le squadre giovanili, ma alla fine sono stato scelto per la Nazionale maggiore.”

Iniziando la sua carriera presso l’Università delle Indie Occidentali (UWI), Stewart ha successivamente fatto il salto al Molynes United, culminando con una stagione stellare al Mount Pleasant.

Stewart in Serie A: un nome da seguire

Mentre la curiosità tra i tifosi della Salernitana cresce, è essenziale notare che Trivante Stewart entra nella lista di giocatori giamaicani che hanno calcato i campi della Serie A, seguendo le orme di Ravel Morrison e Rolando Aarons.

Con una carriera promettente davanti a lui, Stewart è sicuramente un nome da tenere d’occhio nella prossima stagione di Serie A.