Chi è Umberto Balsamo? Età, moglie, figli, malattia, canzoni famose

Umberto Balsamo è un cantautore italiano che ha raggiunto il successo nel 1969 con la canzone “Occhi neri, occhi neri”, presentata a “Canzonissima” e diventata una delle maggiori hit della sua carriera. Negli anni seguenti ha scritto e prodotto molti altri successi, come “Amare di meno” per Peppino di Capri e “Domani si incomincia un’altra volta” per Domenico Modugno. Nel 1973 ha partecipato al Festival di Sanremo come artista e autore, presentando tre brani in gara: “Amore mio”, “Dolce frutto” e “Tu, nella mia vita”. Nel 1977 ha ottenuto il vero successo con il brano “L’angelo azzurro”, che ha inciso lui stesso e che è stato incluso nell’album “Malgrado tutto…l’angelo azzurro”. Il singolo più famoso di Balsamo è stato “Balla”, tratto da questo album. Nel 1974 ha presentato “Bugiardi noi” a “Un Disco per l’estate”, diventata una delle sue hit più conosciute, e ha vinto il Telegatto come rivelazione dell’anno. Nel 1975 ha scritto e inciso “Natalì”, canzone che è stata censurata dalla Rai per la tematica affrontata (un triangolo amoroso) ma che ha avuto successo all’estero in diverse versioni cantate da diversi artisti. Dopo il successo di “Balla”, Balsamo si è ritirato per quasi un decennio, ma ha continuato a scrivere brani e ha partecipato al Festival di Sanremo del 1988 con tre canzoni. Poco si sa della sua vita privata, ma si dice che abbia cinque figli, di cui due nati da Zea, sua compagna con cui è sposato dagli anni ’80.