Chi è veramente Clio Maria Bittoni? Scopriamo tutto sulla misteriosa moglie di Napolitano

Clio Maria Bittoni è una figura affascinante, sia nella sua vita privata che professionale, ed è conosciuta soprattutto come moglie di Giorgio Napolitano, l’ex Presidente della Repubblica Italiana. Scopriamo di più sulla sua storia e il suo ruolo.

I Primi Anni e l’Educazione

Clio Maria Bittoni è nata il 10 novembre 1934 a Chiaravalle, in un periodo complicato per la sua famiglia, mentre i suoi genitori erano confinati. Cresciuta in un ambiente con forti ideali socialisti e culturalmente stimolante grazie alla madre Diva Campanella, ha frequentato il liceo classico di Jesi e successivamente si è laureata in giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli.

L’Incontro con Giorgio Napolitano

Il destino di Clio Maria Bittoni si è incrociato con quello di Giorgio Napolitano durante gli anni universitari, ma è stato a Roma che i due hanno rinnovato la loro conoscenza. Mentre Clio intraprendeva la sua carriera legale, Giorgio stava iniziando a emergere nell’arena politica.

Un Matrimonio Significativo e una Crescita Familiare

Nel 1959, Clio e Giorgio hanno deciso di sposarsi con una cerimonia civile celebrata al Campidoglio, seguendo la tradizione del Partito Comunista Italiano. La loro unione è stata benedetta dalla nascita di due figli, Giovanni nel 1961 e Giulio nel 1969. Entrambi i figli hanno in seguito ampliato la famiglia a loro volta.

La Carriera Professionale di Clio

Mentre la famiglia cresceva, Clio Maria Bittoni ha continuato con determinazione la sua carriera legale. Si è specializzata in diritto del lavoro e nel settore dell’equo canone agricolo, offrendo il suo prezioso supporto legale a numerosi braccianti. La sua professionalità e dedizione le hanno fatto guadagnare una solida reputazione.

La First Lady Riservata ma Impegnata

Nonostante la sua natura riservata, Clio ha sempre sostenuto il marito durante il suo mandato presidenziale. Ha partecipato ad eventi ufficiali e lo ha accompagnato nei viaggi di Stato. Tuttavia, non ha mai rinunciato alla sua individualità, partecipando a eventi mondani e collaborando con stilisti per assistere alle loro sfilate. Ha avuto anche l’opportunità di incontrare figure di spicco come la regina Rania di Giordania e la first lady statunitense, Michelle Obama.

Impegno per i Diritti delle Donne

Oltre al suo lavoro legale, Clio ha dimostrato un forte impegno per i diritti delle donne. Ha sostenuto apertamente le vittime di violenza attraverso lettere pubblicate sui giornali e ha compiuto gesti simbolici di solidarietà verso le vittime di aggressioni.

La Vita Dopo il Quirinale

Dopo aver trascorso anni al Quirinale, Clio e Giorgio hanno scelto di trasferirsi nell’appartamento del palazzo della Panetteria, cercando una maggiore libertà dai protocolli e dalle formalità. La sua storia e il suo ruolo come moglie del Presidente della Repubblica italiana la rendono una figura femminile di spicco intervistata nel libro “Le mogli della Repubblica” di Paola Severini Melograni.

Clio Maria Bittoni è una donna di grande talento e determinazione, che ha svolto un ruolo importante nella vita politica e sociale italiana, anche se spesso dietro le quinte.