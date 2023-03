Chi è Veronica Maya? Età, marito, figli e biografia della conduttrice

Veronica Maya: età, vita personale e carriera della celebre conduttrice: coniuge, prole e biografia Veronica Maya, all’anagrafe Veronica Russo, è una popolare presentatrice televisiva e showgirl che ha guadagnato il rispetto e l’affetto di milioni di italiani nel corso degli anni. La sua carriera è stata sempre di successo, ma ci sono diversi aspetti della sua vita privata che il pubblico potrebbe non conoscere. Ecco alcune curiosità sulla conduttrice.

Età di Veronica Maya

Veronica Maya ha quasi 46 anni, essendo nata a Parigi il 14 luglio 1977.

Coniuge

Il marito di Veronica Maya è Marco Monaci, un rinomato chirurgo plastico. Si sono sposati tre volte: una ai Caraibi sulla spiaggia, poi con rito civile e infine, nell’aprile 2019, con rito religioso circondati da amici e parenti. Marco Monaci è un esperto nel suo campo e attualmente gestisce la MM Clinic a Napoli, dove si occupa di chirurgia plastica, estetica, ricostruttiva e medicina estetica. Possiede anche tre studi famosi a Napoli, Roma e Londra.

Veronica Maya è stata precedentemente sposata con Aldo Bergamaschi.

Prole

Marco e Veronica hanno tre figli: Riccardo Filippo, nato il 12 gennaio 2012; Tancredi Francesco, nato il 20 giugno 2013; e Katia Eleonora, nata il 12 gennaio 2016.

Biografia della presentatrice

Veronica Maya è nata a Parigi il 14 luglio 1977 sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha trascorso i suoi primi anni a Parigi, per poi trasferirsi a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, e successivamente a Roma per motivi di lavoro. Attualmente vive a Napoli con la sua famiglia. La sua carriera nello spettacolo è iniziata nel 1997, grazie a una borsa di studio che le ha permesso di frequentare la scuola di recitazione di Renato Greco a Roma. Da allora, la sua vita è cambiata radicalmente. Ha recitato in diversi musical e nel 2002 ha partecipato allo spettacolo teatrale Amici miei insieme a Jerry Calà, Franco Oppini e Nini Salerno. Nel 2003 ha debuttato come conduttrice con Lazialità in Tv, e nel 2004 è approdata in Rai con Sabato Sprint e Dribbling.

Gli anni 2000 rappresentano una svolta per Veronica Maya, che inizia a cavalcare l’onda del successo: Zecchino d’oro, Linea Verde, Verdetto Finale, Chance, Sanremo Festival, Casa Alice- cucina in famiglia, Musicultura e molto altro.

Nonostante si sia allontanata temporaneamente dalla Rai, l’azienda rimane un punto di riferimento per lei. In passato, ha dichiarato a TvBlog: “Ho sempre avuto un bel trattamento in Rai in questi dieci anni, io sono cresciuta con loro ed è a loro che devo la mia popolarità.