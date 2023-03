Oroscopo Branko domani 18 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 18 marzo Ariete

Rischio di delusione o tradimento in relazione all’amore o a qualche altra relazione molto importante. O semplicemente, che le tue esperienze di questa giornata non corrispondono alle tue aspettative. Avrai la sensazione che qualcosa non va nella tua vita intima, ma è solo una piccola crisi e in breve tempo tutto sarà chiaro.

Oroscopo Branko 18 marzo Toro

La forte influenza di Nettuno ti farà avere la sensazione di godere di una potente protezione spirituale, e questa esperienza sarà rafforzata dal modo quasi miracoloso in cui verrà risolto un problema legato al tuo lavoro o dal modo unico in cui ti libererai di di qualche importante pericolo o tradimento.

Oroscopo Branko 18 marzo Gemelli

Ti muovi tra tanti e lo fai con grande abilità ed efficienza, ma questo non è un ostacolo tanto che spesso ti senti solo o dietro il tuo carattere ottimista ed espansivo si nasconde in realtà una tendenza molto più pessimista o depressiva. Oggi ti troverai ad affrontare una situazione di questo tipo, anche senza una vera causa.

Oroscopo Branko 18 marzo Cancro

Questa sarà una buona giornata per te perché Nettuno sarà dominante e incoraggerà le emozioni e i sentimenti a prevalere sul lato più razionale e realistico, quindi oggi ti sentirai come un pesce nell’acqua. Ti immergerai pacificamente nei tuoi sogni e nel tuo ricco mondo emotivo, ma non metterti troppo a tuo agio.