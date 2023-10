Chi era Ennio Doris: Causa morte, biografia, carriera, moglie e figli

Ennio Doris, l’imprenditore noto per essere il fondatore di Banca Mediolanum e una figura chiave nella finanza italiana, ci ha lasciato il 3 novembre 2023 all’età di 81 anni. In questo articolo, ripercorriamo la sua straordinaria vita, dalla sua infanzia ai successi nel mondo della finanza.

Un Sogno Cambiato

Nato a Tombolo il 3 luglio 1940, Doris da giovane aveva sogni diversi da quelli che alla fine avrebbe realizzato. Inizialmente, desiderava diventare un mediatore di bestiame, seguendo le orme di suo padre. Tuttavia, un’insidiosa nefrite lo colpì all’età di 10 anni, cambiando il corso della sua vita e orientandolo verso gli studi.

L’inizio di una Carriera di Successo

Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria presso la scuola superiore “Jacopo Riccati” di Treviso, Doris iniziò la sua carriera lavorativa alla Banca Antoniana di Padova, presso la filiale di San Martino di Lupari, dove lavorò dal 1960 al 1968. Successivamente, divenne direttore generale delle officine meccaniche Talin di Cittadella (Padova), in collaborazione con l’industriale Dino Marchiorello, una figura chiave nella sua vita.





La Scelta di Diventare Imprenditore

Grazie all’esperienza accanto a Marchiorello, Doris capì che per condurre la propria vita doveva diventare un imprenditore. Il suo destino prese una svolta significativa quando decise di intraprendere l’attività di consulenza finanziaria nel 1969, lavorando per Fideuram. Qui si occupò della gestione dei risparmi delle famiglie e, dal 1971 al 1981, presso Dival (Gruppo Ras), gestì un team di oltre 700 professionisti.

L’Innovazione nell’Approccio Bancario

Durante questi anni di esperienza, Doris comprese l’importanza di essere utile alle persone e di offrire loro strumenti bancari completi. Questo approccio lo portò a fondare Programma Italia nel 1982, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento delle famiglie italiane per il risparmio. Questo fu un momento cruciale in cui Doris inventò un nuovo modo di fare banca, portando la finanza più vicina alle persone.

La Creazione di Banca Mediolanum

Nel 1997, Programma Italia si trasformò in Banca Mediolanum, la prima banca telematica d’Italia, nata senza sportelli ma con un servizio di home banking tramite telefono e teletext televisivo. Questa innovazione aprì la strada a un nuovo modo di concepire la banca, avvicinando il cliente a un consulente finanziario.

Espansione Internazionale e un Nuovo Modello Bancario

Negli anni successivi, Banca Mediolanum espanso la sua presenza all’estero, prima in Spagna, poi in Germania e Irlanda. Nel 2000, Doris siglò una joint venture con Mediobanca e divenne il volto pubblico della sua stessa banca, dimostrando un forte impegno a essere il punto di riferimento per i risparmi delle famiglie italiane.

Un Eredità Duratura

Nonostante il passaggio delle redini aziendali al figlio Massimo nel 2008, Ennio Doris ha continuato a promuovere soluzioni innovative per favorire la crescita dell’economia italiana. Ha sostenuto l’importanza dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) come strumento per canalizzare il risparmio privato verso l’economia reale.

La vita di Ennio Doris è stata un percorso straordinario di successo e innovazione nel mondo finanziario italiano. Il suo spirito imprenditoriale e la sua dedizione a migliorare il rapporto tra le persone e la finanza lasciano un’eredità duratura che continuerà a influenzare il settore per le generazioni a venire.