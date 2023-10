Lina Tombolato, chi è la moglie di Ennio Doris

Lina Tombolato, moglie di Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum, è stata una figura fondamentale nella vita dell’imprenditore. Nel 1966, i due si unirono in matrimonio, dando inizio a una lunga e felice storia d’amore. In questo articolo, esploreremo la loro relazione e l’impatto di Lina nella vita di Ennio Doris.

Un Legame Duraturo

Ennio Doris e Lina Tombolato hanno condiviso una relazione coniugale di lunga data che ha resistito alle prove del tempo. Il loro matrimonio è durato per oltre cinquant’anni, dimostrando la forza del loro legame. Durante il loro tempo insieme, hanno affrontato le sfide e hanno costruito una famiglia solida.

La Famiglia Doris

Il matrimonio di Ennio Doris e Lina Tombolato ha portato alla nascita di due figli: Massimo Antonio e Annalisa Sara. Massimo Antonio è attualmente l’amministratore delegato di Banca Mediolanum, portando avanti l’eredità di suo padre. Annalisa Sara, d’altra parte, è la presidente esecutivo della Fondazione Mediolanum Onlus e consigliere di Banca Mediolanum. La coppia è stata anche benedetta con sette adorabili nipoti: Agnese, Alberto, Anna, Aqua, Davide, Luna Chiara e Sara Viola.





Un Amore Invidiabile

La storia d’amore tra Ennio Doris e Lina Tombolato è stata oggetto di ammirazione, non solo per la loro famiglia ma anche per altre personalità di spicco, come Silvio Berlusconi. Doris aveva condiviso in un’intervista con il Corriere della Sera l’ammirazione di Berlusconi per la sua storia d’amore. Berlusconi aveva detto: “Un po’ t’invidio. Hai trovato subito la donna giusta.”

Un Inizio Rapido

Ennio Doris aveva condiviso dettagli del loro primo incontro: “La mia Lina aveva 15 anni. In una settimana ci fidanzammo. La sposai nel 1966.” Descrivendo sua moglie, la paragonò a icone di bellezza come Katharine Hepburn e Sophia Loren. La sua ammirazione e amore per Lina erano evidenti.

Una Storia di Fedeltà

Silvio Berlusconi aveva condiviso un aneddoto significativo sulla coppia Doris: “Una volta, parlavamo del nostro passato, mi ha confidato di non averla mai tradita. Anche per questo lo ammiro e gli voglio un gran bene.” La loro fedeltà reciproca era una pietra angolare della loro relazione.

Conclusioni

La storia d’amore tra Ennio Doris e Lina Tombolato è un esempio di un matrimonio duraturo basato sull’amore, il rispetto e la fedeltà reciproca. Il loro legame ha lasciato un’impronta indelebile nelle loro vite e nella storia di Banca Mediolanum.