Franco Di Mare, il noto giornalista Rai, è morto a 68 anni a causa di un tumore aggressivo

Franco Di Mare, stimato giornalista della Rai, si è spento all’età di 68 anni. La sua famiglia ha annunciato la triste notizia attraverso una nota: “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari”. Poche settimane prima del decesso, Di Mare aveva annunciato in televisione la sua malattia, un mesotelioma aggressivo.





Un lutto che colpisce profondamente il mondo del giornalismo

Il giornalista Alberto Matano ha annunciato in diretta a “La Vita in Diretta” la morte di Di Mare, visibilmente commosso: “Una notizia dolorosa che non avrei mai voluto dare. Devo dirvi con immenso dolore che è mancato il nostro amato Franco Di Mare”. Le sue parole hanno interrotto immediatamente la scaletta del programma, sottolineando l’impatto emotivo della perdita.

La lotta contro la malattia

Di Mare era recentemente tornato sotto i riflettori dopo un’apparizione a Che Tempo Che Fa, dove aveva parlato apertamente della sua battaglia contro il mesotelioma, una forma di tumore causata dall’esposizione all’amianto. “Questo tubicino che mi corre sul viso – aveva spiegato – è legato a un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con voi”.

Critiche alla Rai

Nel corso della stessa apparizione, Di Mare aveva espresso forti critiche alla Rai per la mancanza di supporto ricevuto: “Tutta la Rai si è dileguata dopo la mia malattia. Tutti i dirigenti, non questi, ma anche quelli precedenti. Io chiedevo alla Rai di sapere l’elenco dei posti dove fossi stato per chiedere alle associazioni di categoria cosa potessi fare. Sono spariti tutti. Se io sono arrivato a capire che possano esistere ragioni di tipo legale e sindacale, ma quello che capisco meno è l’assenza sul piano legale e umano. Queste persone sono sparite, si sono negate al telefono, non rispondevano più a me che pure ero un dirigente. Una cosa per cui trovo un solo aggettivo: ripugnante”.

L’eredità di Franco Di Mare

Franco Di Mare lascia un’eredità significativa nel giornalismo italiano. La sua carriera è stata contrassegnata da una dedizione incondizionata alla verità e alla giustizia. Il suo coraggio nel parlare apertamente della sua malattia e nel denunciare le mancanze della sua azienda è un esempio per tutti. Le esequie saranno annunciate dalla famiglia nelle prossime ore.