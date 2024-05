Salerno, tragedia sul posto di lavoro: giovane operaio di 22 anni perde la vita schiacciato da una lastra di metallo

Una tragedia ha scosso Scafati, in provincia di Salerno, quando un giovane operaio di appena 22 anni ha perso la vita mentre lavorava su un palazzo nel pieno centro cittadino, in via Melchiade. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato colpito mortalmente da una lastra d’acciaio caduta da una carrucola durante le operazioni di sollevamento. Nonostante i tempestivi soccorsi giunti sul posto, per il giovane operaio non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Al momento dell’incidente, il ragazzo si trovava su un’impalcatura, impegnato nei lavori di ristrutturazione del palazzo.





L’incidente ha immediatamente attirato l’attenzione dei carabinieri della Tenenza di Scafati e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato un’indagine per fare luce sulle circostanze dell’accaduto. Gli inquirenti stanno effettuando accertamenti sull’esatta posizione lavorativa del giovane, per comprendere se tutte le misure di sicurezza fossero state rispettate e se ci fossero eventuali responsabilità da parte dei datori di lavoro o dei supervisori del cantiere.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragedia attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook. “Il lavoro è vita, non può essere morte o dolore. Un pensiero e una preghiera per il giovane, vittima di un incidente sul luogo di lavoro”. Queste parole riflettono il dolore e la rabbia di una comunità colpita da un evento così drammatico e riaprono il dibattito sulla sicurezza nei cantieri, un tema purtroppo sempre attuale in Italia.

Secondo quanto emerge dalle prime indagini, il giovane operaio, il cui nome non è stato ancora reso pubblico, stava eseguendo operazioni di sollevamento di materiali pesanti, una fase del lavoro che richiede particolare attenzione e rigidi protocolli di sicurezza. La caduta della lastra d’acciaio dalla carrucola rappresenta una dinamica che, se confermata, potrebbe indicare una falla nei sistemi di sicurezza del cantiere.

Questo tragico episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, un settore che, nonostante i progressi tecnologici e normativi, continua a registrare un alto numero di incidenti, spesso mortali. La morte di un giovane di soli 22 anni è un duro monito sulla necessità di intensificare i controlli e le misure di prevenzione per evitare che simili tragedie si ripetano.

In un momento di grande dolore per la famiglia e la comunità, è fondamentale che le autorità competenti svolgano un’indagine approfondita e trasparente, per accertare eventuali responsabilità e garantire giustizia alla vittima. Questo triste evento deve servire da stimolo per un rinnovato impegno nella promozione della sicurezza sul lavoro, affinché il diritto a lavorare in condizioni sicure e dignitose sia sempre garantito a tutti i lavoratori.

L’intera comunità di Scafati si stringe attorno alla famiglia del giovane operaio, condividendo il dolore per una perdita così prematura e ingiusta. Il sindaco Aliberti ha annunciato che il Comune si impegnerà a sostenere la famiglia in questo difficile momento, offrendo tutto l’aiuto possibile per superare questa terribile tragedia.

In conclusione, la morte del giovane operaio a Scafati non è solo un evento tragico, ma un richiamo urgente alla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Solo attraverso un’azione decisa e concertata sarà possibile evitare che altre famiglie debbano affrontare un dolore così grande e ingiusto.