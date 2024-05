Franco Di Mare è scomparso, la Rai: «Dedizione e competenza». Fabio Fazio: «Ci ha insegnato molto». Sangiuliano: addolorato

Franco Di Mare è morto. L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha espresso il suo profondo rammarico: “Sono commosso e conservo nel mio cuore il dolce, faticoso colloquio telefonico avvenuto il giorno successivo alla sua denuncia. Purtroppo non potrò incontrarlo, come ci eravamo ripromessi, ma sarò vicino alla famiglia e in questo doloroso momento prego con loro”.





La nota della Rai

Viale Mazzini ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Franco Di Mare. La nota sottolinea quanto Di Mare sia stato un motivo di profondo dolore per l’azienda, alla quale ha sempre dedicato la sua passione e professionalità. “Franco Di Mare si è speso con passione e professionalità per la Rai, spesso in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo. Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell’esperienza del programma di inchiesta ‘Frontiere’, da lui condotto fino al 2023″. La presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell’amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell’intera Azienda, ha espresso il suo sincero cordoglio ai familiari.

Franco Di Mare e la sua denuncia contro la Rai

Di Mare, oltre ad essere un giornalista di grande spessore, è stato anche al centro di polemiche per le sue denunce contro la Rai. La sua pratica all’Inail per collegare il suo tumore al lavoro di inviato è rimasta ferma, sollevando ulteriori discussioni sull’argomento.

Il tributo di Fabio Fazio

Il noto conduttore Fabio Fazio ha pubblicato un video su X, esprimendo il suo dolore: “Ci ha lasciato una grande lezione, è un grande dolore”. Fazio ha sottolineato l’importanza dell’eredità di Di Mare nel mondo del giornalismo.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ricorda Franco Di Mare

Anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha voluto rendere omaggio al giornalista, dichiarando all’Adnkronos: “È una notizia che mi addolora profondamente. Proprio meno di una settimana fa avevo ricevuto un suo messaggio che mi spiegava i motivi per cui non mi rispondeva”.

Franco Di Mare lascia un vuoto incolmabile nel panorama giornalistico italiano. La sua carriera, segnata da coraggio e dedizione, rimarrà un esempio per le future generazioni di giornalisti.