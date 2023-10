Chi sono i figli di Ennio Doris: Massimo Antonio e Annalisa Sara

Massimo Doris: Guida di Banca Mediolanum dal 2008

Ennio Doris e sua moglie Lina Tombolato hanno dato vita a una famiglia che ha svolto un ruolo significativo nell’evoluzione di Banca Mediolanum. La loro unione ha dato i natali a due figli: Massimo Antonio, nato nel 1960, e Annalisa Sara, nata nel 1970.

Massimo Doris, il primogenito, ha iniziato la sua carriera professionale all’interno di Mediolanum dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 2008, ha assunto l’importante incarico di amministratore delegato di Banca Mediolanum. La sua leadership è stata elogiata da molte parti, compreso l’ex Primo Ministro Silvio Berlusconi, che ha dichiarato: “Il mio giudizio è assolutamente positivo. È vero, ha sempre suo padre alle spalle, ma si sa districare bene in qualsiasi occasione. Una sua qualità che vale la pena di sottolineare: sa mantenere con tutti i suoi collaboratori dei rapporti ‘alla pari’, molto cordiali, di stima e di amicizia. Ed è un gran lavoratore. Sempre in campo. La sera, il sabato, la domenica, se serve.”

Massimo Doris è sposato con Cinzia Alfonsi, figlia del patron della Fedrigoni, ed è genitore di due figli, Alberto e Anna.





Annalisa Sara Doris: Impegno Sociale e Familiare

Annalisa Sara Doris, laureata anche lei in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano, ha intrapreso un percorso professionale all’interno del Gruppo Mediolanum nel 1996. Nel corso degli anni, il suo impegno si è concentrato sulla Fondazione Mediolanum Onlus, dove ricopre il ruolo di presidente esecutivo. La Fondazione Mediolanum Onlus è attiva nello sviluppo di progetti a favore dei bambini di strada, soprattutto nei paesi del Terzo Mondo.

Annalisa Sara è anche consigliere di Banca Mediolanum, contribuendo così alla gestione strategica della banca. La sua dedizione all’impegno sociale è equiparata solo alla sua dedizione familiare. È sposata con Oscar di Montigny e insieme hanno cinque figli: Agnese, Aqua, Davide, Luna Chiara e Sara Viola.

In un’intervista a ProfiloDonna, Annalisa Sara Doris ha condiviso il suo punto di vista sulla crescita dei figli e il suo impegno sociale: “Tutto ciò vale per tutti i bambini ovunque si trovino, e se non hanno una famiglia, una comunità vicina in grado di accompagnarli nel loro cammino di crescita, allora tocca a coloro che sono in grado di fare qualcosa. Cioè a tutti noi.”

Conclusioni

I figli di Ennio Doris, Massimo Antonio e Annalisa Sara, hanno seguito le orme del padre, contribuendo al successo e allo sviluppo di Banca Mediolanum. La loro dedizione alla banca e il loro impegno sociale riflettono l’eredità di Ennio Doris, un uomo che ha sempre cercato di fare la differenza nel mondo finanziario e sociale.