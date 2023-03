Chi era Ettore Boschi marito di Giovanna Ralli

Giovanna Ralli è una delle attrici più amate e di successo del cinema italiano, ed Ettore Boschi è l’uomo al centro della sua vita. Scopriamo la sua (e la loro) storia.

Ettore Boschi è il marito di una star del cinema, ma è molto riservato e non cerca le luci della ribalta, nonostante lo straordinario successo della sua consorte. In questa biografia discreta, scopriamo tutto quello che è emerso sul suo percorso, sia professionale che personale.

Ettore Boschi e Giovanna Ralli sono stati insieme per molti anni e hanno provato un amore profondo e indissolubile. Morto nel 2013, viveva con l’amata moglie in via Ruggero Fauro, vicino a viale dei Parioli a Roma. Avvocato civilista di professione, è sempre stato lontano dal mondo dello spettacolo nel quale, invece, la sua consorte si è affermata tra le stelle più brillanti di sempre.

Ettore Boschi era una persona molto riservata e non si sa molto della sua vita privata. Sappiamo che è stato sposato con Giovanna Ralli per oltre 35 anni e che erano molto felici insieme. Purtroppo Ettore è morto nel 2013.

Il matrimonio tra Ettore Boschi e Giovanna Ralli è uno dei più longevi del mondo dello spettacolo. La coppia sta insieme da più di 38 anni e il loro amore è ancora forte. Non hanno figli, ma sono una delle coppie più felici in circolazione.

L’attrice ha parlato del suo amore duraturo per il marito in TV e di come la sua morte sia stata il capitolo più difficile della sua vita. Ha ricordato come lui sia stato l’unico a chiederle di sposarlo e ha parlato del loro primo incontro a Milano. È chiaro che le manca profondamente e che il tempo trascorso insieme era molto speciale per lei.

Mio marito e io non amavamo particolarmente la mondanità. La sera stavamo volentieri a casa, mangiando un piatto di spaghetti al pomodoro e guardando un vecchio film.

Nel 2008 è stato nominato Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta di una grande onorificenza che riconosce il suo significativo contributo al Paese.