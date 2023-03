Chi è Antonino Spinalbese? Età, malattia, fidanzata, figlia e biografia dell’ex di Belen

Molti fan di Antonino Spinalbese sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli sulla sua vita privata e sui suoi dati biografici. È stato un concorrente del GFVIP7 e molti fan del programma sono ancora oggi curiosi di conoscere qualche dettaglio in più su di lui.

Conosciamo insieme Antonino Spinalbese. È un ragazzo in gamba e vi chiederete perché non avete mai sentito parlare di lui fino ad ora.

Antonino Spinalbese è nato il 1° febbraio 1995 a Torre Del Greco (Napoli), sotto il segno dell’Acquario. Non è rimasto a lungo in Campania, perché la sua famiglia si è presto trasferita a Parma e poi a La Spezia, dove risiede tuttora.

Si trasferisce anche a Milano per diventare hair stylist e studiare per questo lavoro. Era molto appassionato di questo cambiamento di carriera e ha lavorato duramente per realizzarlo.

La sua storia familiare non è semplice: il padre tradiva spesso la madre, che ha divorziato. Poi, all’età di 16 anni, Antonino Spinalbanese ha dovuto affrontare il suicidio del padre, diventando a tutti gli effetti una figura paterna per le sue sorelle minori, una delle quali si chiama Lucia. Nonostante tutto questo, Antonino è rimasto un padre forte e amorevole per i suoi figli.

Malattia di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ha una grave malattia che gli ha fatto perdere 13 chili in pochissimo tempo. Ha una malattia autoimmune del pancreas, che lo ha costretto anche al ricovero in ospedale. Fortunatamente è stato assistito dai medici e ha potuto ritrovare una vita sana. Ha dovuto seguire un ciclo di cure importanti, difficili da affrontare, ma è riuscito a raggiungere uno stato in cui vive normalmente.

Sono così grata di avere mia figlia Luna al mio fianco. È la cosa migliore che mi sia mai capitata e ogni giorno mi insegna qualcosa di nuovo. Sono felice grazie a lei. Mi ha aiutato a capire che tutto il resto è superficiale.

Antonino Spinalbese fidanzata, figlia

Antonio Spinalbese è stato legato sentimentalmente a diverse donne nel corso della sua vita, ma attualmente è single. In particolare, ha avuto una lunga relazione con Chiara Maria Mannarino (di cui non si conoscono i motivi della rottura), poi ha frequentato Belèn (da cui ha avuto la figlia Luna Marì e con cui si è lasciato dopo la nascita della bambina) e Giulia Tordini (con cui si è lasciato dopo la partecipazione al GFVIP).

Biografia

La sua esperienza nel settore dell’acconciatura inizia a livello lavorativo in uno degli studi più noti di Milano: Aldo Coppola, nei pressi di Corso Garibaldi.

Ha deciso di lasciare il lavoro poco dopo aver iniziato a frequentare Belén Rodriguez.

Ha investito nel suo talento artistico come fotografo perché credeva veramente nella sua vocazione.

In seguito, ha parlato di un fatto che ancora oggi sembra piuttosto ambiguo.

Spinalbese sarebbe stato costretto a lasciare il lavoro, quindi è possibile che non abbia avuto scelta.

Mi sto lanciando nel mondo della moda con il mio marchio. Sono anche appassionato di fitness e voglio mantenermi in salute e vivere al massimo delle mie potenzialità.