Angelo Pisani chi è il compagno di Katia Follesa

Katia Follesa e Angelo Pisani stanno insieme dal 2006, ma sono sotto gli occhi di tutti dal 1999, quando hanno duettato a Zelig. Katia, 46 anni, è ormai un volto noto della televisione, grazie anche alle sue molteplici partecipazioni a programmi di successo come il più recente Lol, su Prime Video, e Cake star – Pasticcini in sfida su Real Time. Anche Angelo Pisani proviene dal mondo comico del cabaret, che negli anni ’90 è stato molto apprezzato su Canale 5 con Zelig.

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono conosciuti negli studi del programma “Pali e Dispari” di Milano. Il programma era ispirato al celebre film di Woody Allen del 1983.

Angelo Pisani e Katia Follesa sono una coppia affiatata che condivide anche l’amore per Agata.

La stessa Katia Follesa ha raccontato al settimanale “Intimità” che la sua relazione con Pisani è stata piuttosto turbolenta all’inizio. “L’ho inseguito molto, ma lui non ne voleva sapere. O meglio, tra noi c’erano pause, allontanamenti, quarte ripartenze”. Poi ha aggiunto: “Continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a prendermi e poi mi lasciasse. A quel tempo Angelo era nel pieno della sua carriera e non era interessato a una relazione stabile, era anche giustamente sollecitato da altre cose. Ma poi è tornato per restare. Ha capito che ero la donna della sua vita. Meglio tardi che mai. A un certo punto ha capito che ero la donna della sua vita”.

Angelo Pisano e Katia Follesa si sono innamorati e hanno avuto una bambina, Agata, nel 2010. Pisano è meno presente in televisione rispetto alla sua compagna, ma questo non significa che abbia rinunciato alla sua carriera di comico. La coppia porta il suo spettacolo in giro per l’Italia. Si dice che in passato Pisano abbia rinunciato a un contratto che lo avrebbe portato lontano dalla famiglia per due anni.