Chi era Federico, l’amante segreto di Sandra Milo: storia vera

Sandra Milo è un’attrice italiana iconica che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema italiano. Per ben 17 anni è stata l’amante di Federico Fellini, come lei stessa ha dichiarato con orgoglio. Tuttavia, quando lui le chiese di rendere pubblica la loro relazione, sembra che lei abbia rifiutato l’offerta, ponendo fine alla loro storia.

Nonostante l’amore appassionato per Fellini, lei voleva mantenere la bellezza e l’unicità della loro relazione, non facendola sembrare ordinaria. Per 17 anni avevano condiviso qualcosa di speciale e bellissimo, e Milo sembrava comprendere la sua decisione di mantenerlo tale.

Sandra Milo e Federico Fellini

Dopo 17 anni in cui è stata l’amante segreta di Fellini, Sandra Milo ha finalmente ottenuto il riconoscimento che meritava quando Fellini le ha chiesto di rendere pubblica la loro relazione, anche se lui stava ancora con Giulietta Masina. In varie interviste ha dichiarato con orgoglio che questo è stato un momento di grande gioia per lei.

Milo era apparentemente affascinata dall’idea di ufficializzare la relazione con Fellini, ma scelse di preservare il rapporto così com’era, lasciando che fosse ricordato come qualcosa di veramente magico e bello negli anni a venire.

Milo era terrorizzata dal fatto che se avessero portato la loro relazione al livello successivo, lei sarebbe stata vulnerabile alle critiche, come quella di sentirsi dire che il sugo che preparava non era abbastanza buono o che era ingrassata. Alla fine, sembra che Milo abbia scelto di chiudere la storia prima ancora che iniziasse.

Il rapporto con Giulietta

Federico Fellini e Giulietta Masina furono profondamente innamorati fin dal loro incontro e l’attrice Milo non fu mai gelosa del loro legame. Ha persino espresso la sua ammirazione per la coppia, dichiarando che era bellissimo vedere come Fellini tornasse sempre dalla Masina.

Non sapevano che l’appassionata storia d’amore tra Sandra Milo e Federico Fellini durava da ben 17 anni ed è stata tenuta segreta per tutto il tempo, a riprova della loro eterna devozione.