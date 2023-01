Lisa Marie Presley era una cantante e attrice nota per essere l’unica figlia di Elvis Presely e l’ex moglie di Michael Jackson ; Tuttavia, non è stata l’unica cosa che ha fatto anche l’interprete di Lights Out.

Successivamente, vi diciamo chi era Lisa Marie Presley, morta per un arresto cardiaco a Los Angeles ; giorni prima, ha partecipato ai Golden Globes , dove Austin Butler ha vinto come miglior attore.

Chi era Lisa Marie Presley?

La figlia di Elvis Presley, Lisa Marie Presley è nata a Memphis, nel Tennessee. Presley abbandonò la scuola superiore e iniziò ad abusare di droghe illegali . In seguito Presley si è dedicata alla musica per consolazione , pubblicando il suo primo album, To Whom It May Concern , nel 2003. È stata brevemente sposata con Michael Jackson e Nicolas Cage , e ora è sposata per la quarta volta con quattro figli.

I primi anni di Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley è nata il 1 febbraio 1968 a Memphis, Tennessee, figlia di Elvis e di sua moglie Priscilla, Presley è cresciuta vivendo nella tenuta di Graceland di suo padre a Memphis, Tennessee , fino all’età di quattro anni, quando i suoi genitori si sono separati. Presley si è trasferito con sua madre a Los Angeles, in California.

Sebbene i suoi genitori fossero separati, ha continuato a vederli entrambi , dividendo il tempo tra Los Angeles e Memphis. Quando aveva 9 anni, il padre di Presley morì per un’apparente insufficienza cardiaca associata all’abuso di farmaci da prescrizione.

Dall’abuso di droghe illegali allo sposare Michael Jackson al telefono

Quando era al liceo, Presley abbandonò la scuola e iniziò ad abusare di droghe illegali . A 17 anni, Presley è stato inviato alla struttura di riabilitazione del Celebrity Center di Scientology.

Mentre si trovava in questa struttura, Presley ha incontrato il musicista rock ‘n’ roll Danny Keough . Presley e Keough si sono sposati il ​​3 ottobre 1988. La coppia ha avuto due figli, una figlia di nome Danielle Riley e un figlio di nome Benjamin, deceduto nel luglio 2020 in un apparente suicidio . Presley e Keough hanno divorziato nel 1994 dopo sei anni di matrimonio.

Dopo la loro separazione, Presley sarebbe entrato in una serie di relazioni fallite e matrimoni spontanei . Appena 20 giorni dopo aver finalizzato il divorzio con Keough, Presley ha sposato Michael Jackson . Secondo quanto riferito, Jackson le ha chiesto di sposarla al telefono dopo soli quattro mesi di appuntamenti; la loro relazione fu di breve durata e Presley chiese il divorzio dal Re del Pop nel gennaio 1996 .

Nel 2000, mentre era fidanzata con il musicista John Oszajca, ha incontrato Nicolas Cage . Ben presto ruppe il fidanzamento con Oszajca per uscire con Cage . La coppia si è sposata poco dopo alle Hawaii il 10 agosto 2002, ma ha divorziato solo 108 giorni dopo .

Il 22 gennaio 2006, Presley si è sposato per la quarta volta , questa volta con il chitarrista, produttore e regista Michael Lockwood . La coppia ha dato il benvenuto ai gemelli, Harper e Finley, il 7 ottobre 2008. Nel 2016, Presley ha chiesto il divorzio da Lockwood.

La carriera musicale di Lisa Marie Presley

Mentre costruiva la sua famiglia, Presley stava anche dando forma a una carriera musicale. Nel 1992, ha registrato il suo primo demo. Tuttavia, ha rifiutato il contratto discografico che gli era stato offerto in seguito.

Presley ha pubblicato il suo primo album To Whom It May Concern l’8 aprile 2003. L’album ha debuttato al numero 5 delle classifiche Billboard 200 ed è stato certificato disco d’oro nel giugno 2003.

Now What, il secondo album di Lisa Marie, è stato rilasciato il 5 aprile 2005 e ha debuttato al numero 9 delle classifiche Billboard 200. L’album è stato certificato disco d’oro nel novembre 2005.

Nel 2007, Lisa Marie ha registrato con suo padre il singolo in duetto postumo “In the Ghetto” . Il video rilasciato per la canzone ha raggiunto il numero 1 su iTunes e il numero 16 nella classifica dei singoli di Billboard, con tutti i proventi destinati a un ente di beneficenza di Scientology. Il loro terzo album, Storm and Grace, è stato pubblicato nel 2012.

Oltre alla sua carriera musicale, Presley è co-fiduciaria della Elvis Presley Estate insieme a sua madre Priscilla e alla National Bank of Commerce.