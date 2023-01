Oroscopo Branko domani 13 gennaio 2023, le previsioni complete

Ariete

Evita di essere troppo prepotente, perché con Mercurio ancora retrogrado puoi essere troppo prepotente senza volerlo essere. Oggi è più probabile che tu esprima i tuoi sentimenti con il tuo partner , ma hai anche bisogno che abbiano un dettaglio o una dimostrazione di affetto con te. Rivedere i tuoi oroscopi di gennaio potrebbe aiutarti a ottenere maggiore chiarezza sulla questione.

Toro

È una settimana ideale per pianificare un viaggio, soprattutto se devi tornare a casa o in un posto che ti fa sentire a casa. Qualsiasi problema con la tua salute può manifestarsi chiaramente, quindi presta attenzione al tuo corpo , perché oggi e domani sono un buon momento per scoprire quali aggiustamenti devi fare.

Gemelli

Oggi puoi ottenere l’approvazione degli altri, il che ti aiuta molto a rafforzare la tua autostima e il tuo senso di identità. Potresti non avere molto da dire, ma quando lo fai, ha potere.

Cancro

Potresti sentirti molto bisognoso di affetto, vicinanza e sostegno emotivo, quindi cerca di non allontanarti troppo dal mondo. Soprattutto da chi ti ama. Nei prossimi giorni mostrerai disponibilità e voglia di socializzare , di circondarti di persone che rallegrino la tua vita.

Leone

Scrivere dei tuoi sentimenti è molto costruttivo per la tua attuale situazione emotiva , approfitta dell’energia presente per iniziare un diario. Questa è una settimana in cui avere una relazione sembra essere troppo importante, ma evita di affrettarti a iniziare o sostenere qualcosa che potrebbe non essere il migliore per te.

Vergine

Approfitta della giornata per essere più pratico e intraprendere azioni che ti aiutino a connetterti con i problemi rilevanti che devi risolvere. Oggi e domani sono l’ideale per abbellire la tua routine, generare nuove abitudini e mettere i tuoi talenti al servizio di uno scopo pratico.

Bilancia

La tua impulsività e la tua sensibilità potrebbero essere innescate in questi giorni ed è possibile che tu possa essere offeso o sentirti ferito da qualcosa che non vale la pena. Cerca di non prendere le cose sul personale ed evita di prendere decisioni impulsive. La sensualità e l’amore sono molto preziosi per te durante il mese di gennaio.

Scorpione

Se le ultime settimane sono state difficili a livello emotivo, potresti sentirti un po’ depresso, quindi cerca di non sprofondare nella negatività o isolarti troppo dalle persone che ti vogliono bene . Ti sentirai orgoglioso di poter creare uno spazio in cui le persone che ami si sentano contenute, al sicuro e felici.

Sagittario

Vai dai tuoi amici e riconnettiti con loro, scoprirai che in qualche modo loro hanno bisogno del tuo supporto e tu, ti senti supportato da loro. È una stagione in cui dici le cose come stanno, senza mezzi termini e senza mezzi termini , brutalmente onesto.

Capricorno

Potresti scoprire di non essere soddisfatto di dove si trova la tua vita e di sentirti molto ansioso di fare un cambiamento . Non è la tua immaginazione, le persone ti prestano davvero più attenzione del solito, sei nel mirino.

Acquario

Concediti il ​​permesso di uscire nel mondo oggi, pianificare un viaggio, fare un viaggio lungo una lunga strada aperta, fare una passeggiata. Questi sono giorni per connettersi con il tuo desiderio di avventura ed esplorazione. Prenditi il ​​tempo di cui hai bisogno per comunicare in modo chiaro e diretto quello che vuoi dire così tanto.

Pesci

Scoprire ciò che senti diventa molto significativo e importante per te, e oggi puoi dedicarti a questa auto-esplorazione per trovare la risposta. È tempo di visitare o entrare in contatto con amici che non vedi da molto tempo.