Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 gennaio 2023

ARIETE

OGGI: La tua salute subirà una svolta improvvisa oggi. Assicurati di prendere precauzioni in modo che non peggiori. AMORE : Durante la giornata di oggi riceverai alcune lamentele dal tuo partner. Cerca di prestarci attenzione o arriveranno problemi. RICCHEZZA: Durante la giornata di oggi riceverai alcune richieste dal tuo partner. Cerca di prestarci attenzione o arriveranno problemi. BENESSERE : Ricorda che ogni persona è un mondo e che non puoi mai conoscere completamente qualcuno. Mantieni sempre una distanza di sicurezza.

TORO

OGGI: Inizierai a vedere miglioramenti nel tuo stato di salute in peggioramento. Anche così, non smettere di fare il necessario riposo.AMORE : Lascia che le cicatrici degli amori passati si chiudano finalmente, prima di iniziare una nuova storia d’amore. Non abbiate fretta.RICCHEZZA: Devi ricorrere a tutta la pazienza che hai oggi. Non lasciarti trasportare dalla furia momentanea.BENESSERE : è importante capire che fai parte di una società e che i bisogni degli altri dovrebbero essere importanti quanto i tuoi.

GEMELLI

OGGI: Non potrai più ignorare certe situazioni. Oggi presenterà l’occasione irripetibile per risolverli.AMORE : Pensa attentamente alle tue parole prima di parlare con il tuo partner. Se ferisci i loro sentimenti, non sarà possibile tornare indietro.RICCHEZZA: Troverai la motivazione di cui avevi bisogno per poter continuare a considerare il tuo lavoro come una sfida quotidiana. BENESSERE : Devi imparare ad essere più tollerante verso gli errori delle persone intorno a te. Non puoi sempre pretendere dagli altri ciò che pretendi da te stesso.

CANCRO

OGGI: Il tuo carattere socievole e simpatico ti darà la possibilità di partecipare ad eventi. Tutti vogliono averti nella loro cerchia sociale. AMORE : Il tuo partner farà l’impossibile per salvare questa relazione, ma sei tu che non vuoi continuare così. Sii onesto e diglielo.RICCHEZZA: Hai sempre avuto il supporto di colleghi o amici, ma questa volta avrai bisogno di aiuto e tutti saranno molto impegnati. Non disperare. BENESSERE : La tua mente è ora il tuo principale nemico. Non lasciare che i tuoi pensieri condizionino le tue azioni, apriti a nuove idee.

LEONE

OGGI: Sarai più serio e distante nelle tue relazioni, cosa rara per te che sei abituato a fare amicizia in ogni luogo.AMORE : In questa nuova relazione dovresti andare piano anche se l’ansia ti dice il contrario. Passo dopo passo è la chiave.RICCHEZZA: dovresti prestare maggiore attenzione ai dettagli. Tralasci sempre le sciocchezze, ma è lì che nascono gli errori.BENESSERE : Credi di poterti occupare di tutto e di tutti, ma il tempo e la volontà non ti bastano. Riconosci i tuoi limiti e agisci di conseguenza.

VERGINE

OGGI: Le pressioni degli altri ti faranno perdere facilmente la calma e la diplomazia che ti caratterizza si trasformerà in rabbia. AMORE : Nelle questioni di cuore, questa volta fai ciò che ti detta la mente. Riconsiderare le qualità del tuo partner è una buona opzione. RICCHEZZA: I dettagli non ti sfuggono. Vivi in ​​attesa di tutto ciò che accade e che ti dà un vantaggio sui tuoi concorrenti. BENESSERE : Non permettere a nessuno di dirti cosa fare riguardo alla tua situazione lavorativa. Sei una persona responsabile e sai cosa aspettarti.

BILANCIA

OGGI: È possibile che alcuni progetti che erano in stallo oggi possano essere rimessi in funzione con l’aiuto di un amico. AMORE : Hai tutte le qualità di un vero seduttore, ma devi essere paziente perché non hai a che fare con facili prede. RICCHEZZA: Sii più riservato sui tuoi progetti economici. Se parli di più, è probabile che finiranno per copiare le tue idee.BENESSERE : Lasciando tutto all’ultimo minuto, ti ritroverai sopraffatto e lavorerai fino a tarda notte. Sii più responsabile.

SCORPIONE

OGGI: Oggi sei in grado di investire dei soldi in una nuova casa o nella ristrutturazione di quella che hai. Misura le tue spese. AMORE : Anche se ti senti al sicuro con il tuo partner, i sentimenti finora sconosciuti danno alla tua relazione un nuovo colore.RICCHEZZA: I problemi finanziari che ti affliggevano cominciano a risolversi. Hai lavorato duramente per questo e ora vedi i risultati. BENESSERE : La vita ti darà un’altra possibilità con un ex partner. Cerca di non commettere gli stessi errori che hai commesso in passato.

SAGITTARIO

OGGI: Se ti lasci influenzare dai commenti degli altri, finirai invischiato in una serie di voci e pettegolezzi.AMORE : cerca di rafforzare ancora di più la relazione. L’impegno o la convivenza sono un buon passo da fare, non temere che andrà tutto bene.RICCHEZZA: Sai come far crescere velocemente i tuoi guadagni, ma sai che questo non è un modo legale. Soprattutto, sii onesto.BENESSERE : Smetti di elencare le tue virtù e meglio metterle in azione. Altri credono solo in ciò che vedono. Mostra di cosa sei capace.

CAPRICORNO

OGGI: Ti sentirai francamente stanco di dover andare sempre controcorrente. Non lasciare che la frustrazione vinca la battaglia.AMORE : impara a dialogare con il tuo partner. La comunicazione è alla base di ogni relazione. Il silenzio ti allontanerà sempre di più da lei.RICCHEZZA: ti sveglierai con la sensazione che la tua vita professionale non soddisfi le tue aspettative. Non è troppo tardi per cambiare.BENESSERE : Non esitare a cercare il conforto e il sostegno che solo i tuoi cari più cari possono darti quando stai attraversando un momento difficile.

ACQUARIO

OGGI: inizierai a vedere alcuni aspetti della tua vita da un punto di vista completamente diverso a partire da oggi.AMORE : La convivenza non è facile per nessuno. Prendi le cose con più calma e cerca di parlare piuttosto che discutere. RICCHEZZA: non avrai altra scelta che alzarti presto per poter fare tutto il lavoro che hai programmato per la giornata.BENESSERE : Se intendi vivere l’amore in modo più puro, è imperativo liberarti di ogni tipo di paura o pregiudizio. Accetta l’altra persona così com’è.

PESCI

OGGI: Nessun cambiamento è facile all’inizio, ma è imperativo essere pazienti in alcuni problemi, soprattutto quelli emotivi.AMORE : Approfitta della giornata per riorganizzare i tuoi programmi e goderti più tempo con il tuo partner. Il distanziamento sta raffreddando l’unione. RICCHEZZA: prova a delegare alcune responsabilità. Non è giusto che siate sempre voi ad essere sovraccarichi di lavoro. BENESSERE : Sii consapevole che più dure sono le prove che dobbiamo affrontare nella vita, più impariamo da esse.