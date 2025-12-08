Scopre in diretta che la figlia Suamy è stata ritrovata: “Si è accasciata tra le mie braccia”





Ieri pomeriggio, durante la puntata del programma Ore14 su Rai2, la madre di Suamy Rispoli ha appreso in diretta che sua figlia, scomparsa da cinque giorni, era stata ritrovata sana e salva.





La 16enne era scomparsa lo scorso 2 dicembre da Portici (provincia di Napoli), dove era ospite di una casa‑famiglia dopo che al genitore le era stata sospesa la potestà genitoriale. Dopo essere uscita da scuola, non fece ritorno: il suo telefono risultò spento dalle 14:30 e da quel momento, di lei, si erano perse le tracce.

Domenica pomeriggio, grazie a un messaggio ricevuto in diretta da un inviato televisivo, la madre ha saputo che la giovane era stata localizzata dai carabinieri a Napoli, nella zona di Miano: la ragazza stava bene. Al momento della comunicazione, sono esplose lacrime, abbracci e incredulità, in un’intensa carica emotiva che ha coinvolto la famiglia e tutta la redazione televisiva.

Secondo quanto riferito, la ragazza è stata ritrovata «in compagnia di un’altra persona». A curare la vicenda, i militari dell’Arma: per lei si profila un ritorno alla casa‑famiglia in cui era ospitata da gennaio di quest’anno.

Nei giorni precedenti alla scomparsa la madre aveva lanciato un appello sui social: «Mia figlia è fragile, ho paura che le sia successo qualcosa, aiutami a trovarla». La comunità, amici e associazioni avevano condiviso la foto della ragazza e diffuso la sua storia, nella speranza di vederla tornare presto.

Il ritrovamento di Suamy rappresenta un momento di sollievo per la famiglia e per la comunità, chiudendo una parentesi di angoscia e incertezza.



