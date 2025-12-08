Andrea, il figlio di Sandro Giacobbe: “Papà amava la vita. Ha lottato fino alla fine, se n’è andato in pace”





Ospite del programma “La Volta Buona”, Andrea Giacobbe, figlio del noto cantautore Sandro Giacobbe, ha condiviso un ricordo toccante del padre, sottolineando la sua forza e il suo amore per la vita anche nei momenti più difficili. “Papà amava la vita. Ha lottato fino all’ultimo e se n’è andato sereno. Ci ha lasciato una serenità incredibile, come ha sempre fatto durante tutta la sua vita”, ha dichiarato Andrea, dipingendo un ritratto di un uomo capace di affrontare la sofferenza con dignità e gratitudine.





Andrea ha anche espresso quanto sia stato commovente vedere l’enorme affetto dimostrato dal pubblico nei confronti di Sandro. “Siamo rimasti sorpresi da quanta gente gli voglia bene”, ha affermato, evidenziando l’impatto duraturo che le canzoni del padre hanno avuto su generazioni di ascoltatori. A Chiavari, dove è stata allestita la camera ardente, molte persone stanno rendendo omaggio al cantautore, testimoniando quanto le sue melodie, da “Signora mia” a “Gli occhi di tua madre”, siano diventate parte della memoria collettiva.

Sandro Giacobbe, scomparso a 75 anni il 6 dicembre, è stato un cantautore amato, noto per le sue melodie romantiche e malinconiche che hanno segnato un’epoca. Negli ultimi anni, ha affrontato sfide legate alla malattia, ma ha mantenuto un forte legame con il pubblico e con la musica. Andrea ha parlato di Sandro non solo come artista, ma anche come padre, sottolineando il suo insegnamento più grande: affrontare la vita con amore, rispetto e determinazione. Questa eredità morale va oltre il successo e i palchi, e oggi la famiglia di Sandro la raccoglie con riconoscenza verso coloro che stanno dimostrando tanto affetto.

La camera ardente è stata allestita presso la Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari ed è aperta al pubblico oggi, lunedì 8 dicembre, dalle 10 alle 17, e domani, martedì 9 dicembre, dalle 9 alle 12. La benedizione si terrà oggi alle 16 nella stessa cappella, mentre i funerali sono previsti per domani, martedì 9 dicembre, alle ore 15 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto.



