Dramma al Rally: il pilota Simone Girolami, 44 anni, perde la vita in auto dopo la corsa. Gli amici lo salutano così: “Corri ancora lassù”





Un evento di grande dolore ha colpito la comunità di Ceccano, in provincia di Frosinone, durante la manifestazione motoristica Ability Show svoltasi nella tarda mattinata di domenica 7 dicembre 2025. La kermesse, che da anni richiama appassionati di motori e cittadini in piazzale Europa, è stata teatro di una tragedia inaspettata: il pilota Simone Girolami, 44 anni, è deceduto dopo un malore improvviso mentre stava concludendo la sua prova di guida sicura.





L’uomo, originario di Castro dei Volsci, aveva appena terminato la sua corsa e stava rientrando verso i controlli quando si è improvvisamente accasciato sul volante. Secondo le prime ricostruzioni, non è ancora chiaro quale sia stata la causa esatta del malore, ma non si esclude che possa essere stato colpito da un infarto. Sul posto erano presenti tre ambulanze pronte per eventuali emergenze, i cui operatori sono intervenuti immediatamente per tentare di rianimarlo. Nonostante gli sforzi prolungati del personale del 118, ogni tentativo si è rivelato vano e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pilota.

Alla notizia della tragedia, la manifestazione è stata subito interrotta. Gli organizzatori, le autorità locali e il pubblico presente hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del pilota, conosciuto e stimato nell’ambiente motoristico ciociaro.

In una nota ufficiale, il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, ha dichiarato: “L’Amministrazione Comunale di Ceccano esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Simone Girolami, venuto a mancare a causa di un malore durante la manifestazione di oggi. Ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia e ai cari. A loro esprimiamo la nostra vicinanza in questo momento di immenso dolore.”

L’evento, dedicato alla guida sicura e alla promozione del rispetto per la strada e i veicoli, si è trasformato in un momento di lutto collettivo. Gli organizzatori hanno annunciato la sospensione immediata delle attività, mentre numerosi messaggi di affetto e ricordo hanno iniziato a comparire sui social network, in particolare sul profilo Facebook di Girolami.

Gli amici e i compagni di avventure motoristiche lo ricordano come una persona solare, rispettosa e sempre pronta a condividere la propria passione per le auto e le corse. “Sei stato tu a farmi innamorare dei motori. Ho troppi ricordi con te e in macchina. Grazie per tutto questo”, ha scritto uno di loro in un post commosso.

Anche il club Topini Randagi, associazione turistico-ricreativa attiva in Ciociaria e specializzata nel fuoristrada sportivo e solidale, ha voluto dedicargli un messaggio di cordoglio: “Ci uniamo al dolore delle famiglie Girolami e Galloni per la perdita del caro figlio Simone.”

Sono decine i messaggi di addio e di incredulità comparsi online nel corso delle ore successive. “Ci hai fatto proprio un brutto scherzo”, ha scritto un amico, mentre un altro ha aggiunto: “Oggi doveva essere una giornata di divertimento per tutti, e specialmente per te che ritornavi alla guida della tua amata Clio. Ma purtroppo il destino ti ha giocato un brutto scherzo. Mi mancherai tantissimo, amico mio.”

In molti, per cercare di esorcizzare il dolore, hanno scelto di ricordarlo con l’ironia che lo contraddistingueva. “E mo, FICR alla mano, continua a rompe il cazo anche da lassù! Non smettere mai!”*, si legge in un altro messaggio, che fa riferimento al servizio di cronometraggio delle competizioni automobilistiche.

Il ricordo di Simone Girolami rimarrà vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto, non solo come pilota, ma come persona appassionata, gentile e piena di entusiasmo per la vita. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità motoristica locale, che in queste ore si stringe attorno ai familiari per condividere il dolore di una perdita tanto improvvisa quanto ingiusta.



