Federica Pellegrini a Belve parla di Filippo Magnini: “Mi ha fatto ridere, ma è stata una storia importante”





Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Federica Pellegrini ha affrontato con leggerezza le recenti dichiarazioni del suo ex fidanzato, Filippo Magnini, rilasciate durante un’intervista a “Belve”. Il nuotatore, attualmente concorrente di “Ballando con le stelle”, aveva affermato che la loro relazione non fosse stata significativa e che non avesse lasciato un bel ricordo.





In studio, Pellegrini ha reagito con una risata e ha dichiarato: “Non so perché abbia detto quelle parole, evidentemente le pensa davvero. Per me è stata una storia importante. Se decido di stare sei anni con una persona è perché è importante”. Con queste parole, la campionessa di nuoto ha messo in risalto il valore che ha avuto la loro relazione, che si è protratta dal 2011 al 2017.

Federica ha descritto la loro storia come “importante, travagliata, con tantissimi alti e bassi”. Riguardo alle affermazioni di Magnini, ha aggiunto: “Non mi sono fatta tante domande, solo una grassa risata. Il suo video me l’hanno mandato in tanti e le persone a noi vicine sanno com’è andata”. Queste dichiarazioni evidenziano come, nonostante le parole del suo ex, Pellegrini si senta in pace con il passato.

Oggi, Federica Pellegrini ha costruito una nuova vita accanto a Matteo Giunta, mentre Filippo Magnini è felice con Giorgia Palmas. La sportiva ha affermato di sentirsi troppo soddisfatta della sua attuale situazione per preoccuparsi ulteriormente di quanto detto dal suo ex: “Adesso abbiamo le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre teste”. Questo commento riflette una maturità e una serenità che Pellegrini ha raggiunto dopo anni di successi e sfide.

Durante l’intervista, Pellegrini ha anche parlato del gossip, riconoscendo che, sebbene spesso venga visto in modo negativo, per lei ha rappresentato un’opportunità. “Mi ha aiutato a uscire un po’ dal mio sport. Quando si parla di gossip tutti dicono ‘oddio’… Ma per un’atleta che pratica una disciplina considerata minore nei primi anni, il gossip aiuta a farsi notare, a uscire dalla vasca e mostrare ciò che c’è dietro le quinte, oltre ad allenamenti e competizioni”. Questa prospettiva positiva sul gossip mette in luce come Pellegrini abbia saputo sfruttare la visibilità per ampliare la sua notorietà al di fuori delle piscine.

La sua carriera, costellata di successi, l’ha portata a diventare un simbolo di eccellenza nello sport italiano. Federica ha vinto numerosi titoli e medaglie, diventando una delle nuotatrici più rispettate e amate del panorama sportivo. La sua capacità di affrontare le sfide, sia in acqua che nella vita privata, ha ispirato molti giovani atleti e fan.



