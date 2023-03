Chi era Paolo Limiti? Vita privata, causa morte, carriera, moglie, figli e curiosità

Qual era il vero carattere di Paolo Limiti a porte chiuse? Tragicamente portato via da noi quasi 4 anni fa da una malattia devastante, Limiti era un impareggiabile conduttore, un abile paroliere, un talentuoso produttore e un amato divulgatore.

Paolo ha lasciato un vuoto immenso non solo nella televisione, ma anche nell’industria dello spettacolo e nella cultura italiana. Era famoso per il suo entusiasmo per il lavoro e per la sua meticolosa ricerca su qualsiasi argomento. Cos’altro possiamo scoprire di questo affascinante personaggio televisivo?

Ecco cosa ho scoperto.

Chi era il brillante Paolo Limiti? Era un individuo incredibile, con un background biografico e una carriera impressionanti. Paolo Mario Limiti, nato nel glorioso giorno dell’8 maggio 1940 (Gemelli), era il prodotto della perfetta unione tra un padre milanese e una madre siciliana.

È nato e cresciuto nella bella città di Torino, in Italia, con un profondo amore per la sua terra.

Con uno slancio appassionato, Paolo Limiti ha trascorso molti anni in RAI come autore, regista e paroliere e, negli anni Novanta, si è imposto nel mondo della radiodiffusione, diventando un nome noto. È stato la forza trainante di programmi di successo come E l’Italia racconta, Paolo Limiti Show, Supersera e Domenica In: un’impresa di cui essere orgogliosi!

Con grande entusiasmo ha tenuto corsi di storia dello spettacolo, in particolare di cinema e televisione, facendo spesso riferimento alle sue amate icone come Marilyn Monroe, Dalida, Wanda Osiris, Mina, Gina Lollobrigida e molte altre.

Nel 2006/07, i Limiti hanno riversato la loro passione nella realizzazione del musical Carmen Pop, ispirato alla celebre Carmen di Bizet.

Ha avuto il privilegio di lavorare al fianco di alcune delle figure più iconiche della nostra musica, come Al Bano, Mina, Mia Martini e Ornella Vanoni. Inoltre, è stato la mente dietro le domande dell’amato quiz show Rischiatutto, condotto dal leggendario Mike Bongiorno. È davvero notevole ciò che ha realizzato!

Abbiamo perso Paul il 27 giugno 2017, all’età di 77 anni, a causa di un cancro. La sua scomparsa ha lasciato un immenso vuoto nelle nostre vite. Ci mancherà moltissimo.

Sono incredibilmente appassionata della mia vita privata, soprattutto del mio matrimonio con Justine Mattera e dei miei figli. Sono sempre curiosa di saperne di più su di loro!

Paolo Limiti e Justine Mattera si sono sposati nel 2000 e da allora sono stati inseparabili, con Justine che ha persino fatto da valletta personale per vari spettacoli. Il loro amore e il loro impegno reciproco sono una vera ispirazione!

Dopo soli due anni di matrimonio, è chiaro che il desiderio della bionda soubrette di avere un figlio si è scontrato con il disinteresse di Paolo, portando infine alla loro straziante separazione.

Nonostante la separazione, gli ex innamorati hanno mantenuto un forte legame.

Purtroppo Limiti non ha mai avuto figli.

Ecco alcuni fatti affascinanti!

L’inconfondibile impronta di Paolo Limiti è evidente nella prima sitcom italiana, Crociera di miele, con l’esilarante duo comico Gaspare e Zuzzurro! Simone Cristicchi cita con passione la hit di maggior successo di Biagio Antonacci, Vorrei cantare come Biagio Antonacci!