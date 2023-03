Chi sono Anna Ghinazzi e Patricia Abati moglie di Pupo? Età, vero nome e figli

Il matrimonio di Pupo: una vita con Anna Ghinazzi

Pupo, il famoso cantante toscano, è sposato con Anna Ghinazzi dal 1975. La coppia si è unita in matrimonio quando entrambi erano molto giovani, con Pupo che aveva solo 20 anni. Anna è una persona riservata che non ama la vita pubblica e ha sempre accettato le scelte di Pupo, anche quelle sentimentali. Insieme, Pupo e Anna hanno due figli, Ilaria e Clara, e anche un terzo figlio nato da una relazione extraconiugale.

Relazione poliamorosa: vita con Patricia Abati

Dal 1989, Pupo e Anna condividono la loro vita con Patricia Abati, la manager del cantante. La relazione a tre è stata accettata da Anna e si è evoluta in un legame stabile, anche se i tre non vivono sotto lo stesso tetto. Pupo ha dichiarato di dedicarsi a una partner alla volta e di non avere una relazione sessuale a tre. In passato, c’è stata un po’ di gelosia tra le due donne, ma ora è acqua passata.

Curiosità: la relazione con un’amica di famiglia

Pupo ha condiviso con il pubblico un dettaglio interessante sulla sua relazione a tre: prima di innamorarsi di lui, Patricia era la moglie di un amico di Pupo. Questa situazione ha suscitato reazioni sconcertate da parte di alcune persone, ma Pupo l’ha descritta come perfettamente normale e ha dichiarato di essere sempre andato con le donne dei suoi amici. Nonostante le opinioni più conservatrici di alcune figure pubbliche, come Alfonso Signorini, Pupo ha mantenuto la sua posizione sulla normalità di questa situazione.