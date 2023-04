Chi sono Bianca e Samuele i figli di Raf e Gabriella Labate: età, lavoro e vita privata

La famiglia Labate: una storia di amore, arte e talento

Il matrimonio di Raf e Gabriella Labate: una coppia inscindibile

Raf e Gabriella Labate si sono uniti in matrimonio nel 1996 e da allora formano una coppia davvero inseparabile. Hanno avuto due figli, Bianca, nata nel 1996, e Samuele, nato nel 2000. Non solo condividono una vita insieme, ma Gabriella ha anche collaborato con il cantautore per la scrittura di alcune canzoni, come “Metamorfosi”.

Gabriella Labate, conosciuta anche come showgirl, ballerina e attrice, è una donna di successo. Ma che cosa sappiamo in più sulla loro famiglia? E soprattutto, che cosa fanno oggi i due figli di Raf e Gabriella Labate?

Bianca: la figlia di Gabriella Labate e il suo percorso artistico

Entrambi i figli di Raf e Gabriella Labate hanno seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Bianca, fin da piccola, ha mostrato una certa passione per alcune discipline artistiche, come la fotografia, il cinema e la pittura. Raf racconta che nel 1999, quando Bianca aveva ancora due anni e mezzo, giocava con una videocamera.

Per il suo 13° compleanno, il padre le ha regalato una macchina fotografica vera, notando il forte interesse della ragazza per le arti grafiche e la fotografia. Quell’intuizione si è rivelata azzeccata, perché nel 2015 i due si sono ritrovati sul set del video “L’arcobaleno”, diretto proprio da Bianca.

Nel 2016, Bianca ha aperto un canale YouTube dedicato alle arti pittoriche. Oggi ha 25 anni, somiglia molto fisicamente alla madre e ha una relazione con un ragazzo di nome Andrea.

Samuele: il talento musicale dell’altro figlio di Gabriella Labate

Samuele Riefoli, sotto lo pseudonimo D’Art, si dedica alla musica. Lo pseudonimo è stato scelto dallo stesso ragazzo perché, fin dai 13 anni, portava baffi e pizzetto, per cui gli amici lo chiamavano D’Artagnan. Raf è molto contento della passione del figlio per la musica, tanto che i due hanno scritto un brano insieme, “Samurai”, pubblicato nel 2019.

Raf sostiene che Samuele scrive cose molto belle e che vale la pena dedicare attenzione alla sua passione musicale. D’Art, dal canto suo, è molto contento della collaborazione con il padre, da cui ha imparato molto sulle tecniche musicali.

Il successo e la creatività: il segreto della famiglia Labate

Il sostegno reciproco tra Raf e Gabriella Labate

Raf e Gabriella Labate hanno sempre dimostrato di essere un grande sostegno l’uno per l’altra nel corso della loro carriera artistica. Il loro legame ha permesso di coniugare talento e amore, creando un’armonia che si riflette anche nella vita dei loro figli.

L’eredità artistica dei genitori: una fonte di ispirazione per Bianca e Samuele

Bianca e Samuele hanno sicuramente tratto ispirazione dall’esperienza e dal successo dei genitori. Entrambi sono cresciuti in un ambiente artistico e stimolante, che ha permesso loro di sviluppare le proprie passioni e di affinare i propri talenti.

Bianca ha seguito la strada delle arti visive, con un focus su fotografia, cinema e pittura. Il suo canale YouTube e la collaborazione con il padre nella regia di un videoclip ne sono la testimonianza.

Samuele, invece, ha deciso di esplorare il mondo della musica, seguendo le orme del padre. La sua passione lo ha portato a creare brani di qualità e a collaborare con Raf in un progetto musicale.

Il futuro della famiglia Labate: nuovi traguardi e sfide

Nonostante il successo già raggiunto, la famiglia Labate non smette di cercare nuovi traguardi e di affrontare nuove sfide. Bianca e Samuele continuano a coltivare le loro passioni e a investire nel loro talento, supportati dall’amore e dall’esperienza dei genitori.

Raf e Gabriella Labate, dal canto loro, continuano a essere un punto di riferimento non solo per i figli, ma anche per il mondo dello spettacolo. La loro unione e il loro talento artistico sono la prova che l’amore e l’arte possono coesistere e alimentarsi a vicenda, creando una famiglia unita e creativa.