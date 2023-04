Andrea Sannino: chi è, età, carriera, canzoni, Abbracciame, chi è la moglie, figli, Instagram, Ammore

Domenica In accoglie Andrea Sannino: il talento napoletano che conquista il palcoscenico

Andrea Sannino: ospite musicale di Domenica In

Preparatevi per un’entusiasmante puntata di Domenica In su Rai 1, con ospiti speciali e musica di qualità. Tra questi, Andrea Sannino si esibirà sulle note del suo nuovo singolo “Ammore”.

Tutto quello che c’è da sapere su Andrea Sannino: biografia, carriera e canzoni

Nato a Napoli il 5 luglio 1985, Andrea Sannino ha sempre vissuto ad Ercolano. Si è diplomato all’istituto turistico-alberghiero come chef, ma ha coltivato anche la passione per la musica. Ha iniziato a scrivere canzoni a soli 9 anni, e a 15 anni si è avvicinato al mondo del teatro.

Andrea Sannino: dall’esperienza teatrale al successo musicale

Entra a far parte della compagnia teatrale amatoriale di Ercolano, Mareluna, e per 5 anni si esibisce come attore e cantante in diversi musical. La sua carriera prende il volo nel settembre 2006, quando viene scelto per il programma “Il Treno dei desideri” su Rai 1, duettando con Lucio Dalla. Sarà proprio Dalla a volerlo ad un suo concerto, davanti a più di 15.000 spettatori.

I successi di Andrea Sannino

Vincitore dell’ottava edizione del Pomigliano Musica Festival nel 2008

Finalista alla mitica Festa di Piedigrotta nel 2009

Collaborazione con il grande Bruno Lanza

Canzone “Abbracciame” in cima alle classifiche online di Spotify nella sezione Sound of Naples

La vita privata di Andrea Sannino: moglie e figli

Andrea Sannino è sposato con Marinella Marigliano e insieme hanno una figlia di nome Gioia.

Segui Andrea Sannino su Instagram

Il cantautore napoletano ha un profilo Instagram ufficiale, seguito da circa 247mila follower. Scoprite i suoi scatti con la chitarra e le foto della sua vita quotidiana.