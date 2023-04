Chi è Gigi Finizio? Età, carriera, canzoni famose, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Domenica In con Mara Venier: un episodio imperdibile

Una nuova ed entusiasmante puntata di Domenica In con Mara Venier è in arrivo. In questa puntata, assisteremo ad un toccante tributo in memoria di Paolo Limiti, con la presenza in studio del celebre cantante Gigi Finizio. Vi state chiedendo chi sia Gigi Finizio? Continuate a leggere per scoprire tutto sulla sua vita e carriera!

Gigi Finizio: chi è? Età, carriera e successi musicali

Gigi Finizio, nome d’arte di Luigi Finizio, è nato a Napoli il 31 maggio 1965 sotto il segno dei Gemelli e ha 57 anni. La sua infanzia è trascorsa nel Rione Sanità, dove è cresciuto e ha dato i primi passi nella musica. A soli sette anni, imparava a memoria tutte le canzoni di Sergio Bruni e le cantava per le vie della città. Il suo debutto avviene a soli 9 anni, con la pubblicazione del primo disco “For’a scola”. Da lì, la sua carriera decolla e pubblica ben 35 album, tra cui:

1974 – For’a scola

1975 – Dint’o culleggio

1976 – Prime esperienze

1978 – Azzurro azzurro

1982 – Smania

1994 – 10 stupende storie d’amore

1995 – Lo specchio dei pensieri

1996 – Finizio

1998 – Musica

2002 – Come intendo io

2005 – Per averti

2006 – Musica e speranza

2009 – Regalarti l’anima

2013 – Buona Luna

2018 – Io torno, pt.1

2021 – Io torno, pt.2

Vita privata di Gigi Finizio: moglie e figli

Il famoso cantante è sposato con Brunella Pirelli, una persona molto riservata che preferisce stare lontana dai riflettori. Conosciuta come “Bruna” dal suo amato Gigi, la coppia è unita dal 1987 e insieme da 35 anni. Vivono a Napoli, la città che tanto amano, e sono molto felici. Hanno due figli, Melania e Danilo.

Gigi Finizio su Instagram

Nonostante la sua lunga carriera, Gigi Finizio è ancora attivo nel mondo della musica e particolarmente adorato in Campania. Attualmente, è impegnato nel suo tour “Ora per ora“, che sta riscuotendo grande successo. Gigi possiede un profilo Instagram seguito da oltre 223.000 persone, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e della sua carriera musicale.

Non perdete l’occasione di seguire questa speciale puntata di Domenica In con Mara Venier, dove il talento e la carriera di Gigi Finizio saranno protagonisti. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che celebra la musica, l’arte e la vita di uno dei cantanti più amati del panorama italiano.