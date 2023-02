Chi sono Colapesce Dimartino? Età, canzone“Splash” Sanremo 2023

Colapesce Dimartino, duo musicale italiano formato nel 2020 da Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, parteciperà per la seconda volta al Festival di Sanremo 2023 sul palco dell’Ariston. Nel 2021 hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano Musica leggerissima, ottenendo il quarto posto e vincendo il Premio Sala Stampa TV-Web Lucio Dalla Radio. La canzone ottiene un’immensa popolarità, diventando uno dei tormentoni dell’estate 2021 e guadagnando cinque dischi di platino.

Colapesce Dimartino è un duo composto da due musicisti italiani.

Lorenzo Urciullo (Colapesce), nato in provincia di Siracusa nel 1983, ha 37 anni, mentre Antonio di Martino (Dimartino), originario di Misilmeri in provincia di Palermo, ha 38 anni e fa parte della formazione del 1982.

Colpesce ha una passione per la musica da sempre, dopo aver studiato Scienze della Comunicazione e aver tentato la carriera giornalistica. Il nome dell’artista si ispira a una leggenda siciliana, secondo la quale Colepesce, un pescatore di talento, scelse di rimanere sott’acqua e di sorreggere l’isola per evitare che affondasse. Dal 2000, Colpesce si esibisce con un gruppo indie e nel 2010 lancia una carriera da solista. Nel 2012, Colpesce ha vinto il Premio Tenco per l’album “Un meraviglioso declino”.

Antonio Di Martino ha debuttato con la boy band Famelica nel 1998. Nel 2010 il gruppo ha subito un rebranding, assumendo il cognome del frontman, Dimartino, e ha pubblicato tre album. Nel 2019, Di Martino ha scritto e pubblicato il romanzo “Un mondo raro”, seguito dall’album “Afrodite” come artista solista. Dal 2020, Di Martino collabora con Colapesce.

Colapesce e Dimartino, entrambi con le rispettive famiglie, hanno una vita personale al di fuori della loro carriera musicale.

Si sa molto poco della vita privata di Colapesce, che condivide solo opere musicali e alcune foto private sui social media. Non ci sono informazioni attuali su un partner romantico. Al contrario, Antonio Di Martino ha una relazione con Michela Forte e una figlia di nome Ninalou, per la quale ha prodotto l’album Aphrodite.