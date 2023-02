Sanremo 2023, Anna Oxa esprime la sua furia nei confronti della classifica: “Analfabeti funzionali”. Non è accettabile

Anna Oxa ha avuto l’onore di aprire la 73esima edizione del Festival di Sanremo con una performance folgorante che ha messo tutti in fibrillazione! La sua decisione di non rilasciare interviste e la sua assenza dal red carpet non hanno fatto altro che aumentare la curiosità intorno a lei. Amadeus ha poi chiarito che la sua assenza era dovuta al fatto che si sentiva poco bene e voleva evitare il freddo.

La canzone di Anna purtroppo non è stata apprezzata o compresa dalla sala stampa, e i giornalisti nelle prime due puntate hanno determinato la sua posizione in classifica. Con suo grande disappunto, Anna è finita ultima in classifica, suscitando in lei un’incredibile rabbia. La cantante si è sfogata sui suoi profili social per esprimere la sua intensa rabbia e frustrazione.

Oxarte e Anna Oxa Society traboccano di gratitudine per l’immenso amore e sostegno del pubblico! Forse non riusciremo a rispondere a tutti voi, ma sappiate che vi stiamo abbracciando a braccia aperte e non vediamo l’ora di vedervi al Day 9. È straziante sapere che la stampa non ha dato quello che vi aspettavate, ma è confortante sapere che nemmeno loro vi rappresentano. Ci vediamo giovedì!

Questa mattina, Anna Oxa e Oxarte Company hanno lanciato un appello appassionato ai giurati che non hanno colto appieno il significato del testo a causa della spiacevole realtà dell'”analfabetismo funzionale” che affligge l’Italia.

La Società Oxarte è al fianco di coloro che hanno avuto difficoltà a comprendere il testo e/o il significato della canzone “Sali (Canto dell’anima)”. Comprendiamo che un testo meno strutturato in italiano potrebbe essere più facile da gestire per alcuni. Per questo motivo, vi invitiamo a rivolgervi a un professionista o ad ascoltare altri testi con una struttura che sia alla vostra portata. Vi ringraziamo per la vostra considerazione.

L’appassionata esibizione di Anna Oxa a Sanremo è stata accolta con grande entusiasmo e si è classificata ai primi posti tra i concorrenti!

Anna Oxa e il post sull’analfabetismo funzionale