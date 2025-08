Temptation Island, Sonia Mattalia su Alessio: “Era solo una crisi, meritava un’altra chance”

La coppia formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco, tra le più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island, ha deciso di riprovarci. Dopo un percorso ricco di alti e bassi, culminato in tre falò di confronto, i due hanno scelto di rimettere insieme i pezzi della loro relazione. La puntata del 31 luglio ha mostrato il terzo falò, richiesto da Alessio, che ha segnato una svolta importante per la coppia. A distanza di un mese dalla fine del programma, i due si sono presentati davanti a Filippo Bisciglia mano nella mano, dichiarando di voler intraprendere un nuovo cammino insieme.





Nel corso del terzo falò, Alessio ha voluto esprimere il suo desiderio di ricostruire il rapporto con Sonia, affermando: “Il distacco mi ha rafforzato, il non provare rancore per la tua decisione affrettata e la capacità di rivedere le mie decisioni. Quindi vorrei chiederti di uscire insieme e intraprendere un percorso nuovo.” Sonia, visibilmente emozionata, ha risposto con sincerità: “Non nascondo che ho sofferto tantissimo per quello che ho visto e sentito. Credo che qualsiasi donna al mio posto avrebbe fatto lo stesso. Ho messo da parte il rancore e, visto che questo è il viaggio nei sentimenti, non posso ignorare quello che sento. Nonostante io lo abbia criticato più volte e gli abbia imputato mancanze, provo amore per Alessio. Però ti devo chiedere se sei pronto a iniziare una nuova vita con me.” La risposta di Alessio è stata chiara e decisa: “Sono pronto.” I due hanno lasciato il villaggio insieme, con Sonia che ha aggiunto: “Vediamo di non sprecare quello che abbiamo costruito insieme, perché è tanto.”

Un mese dopo la fine del programma, Sonia Mattalia e Alessio Loparco si sono ripresentati davanti a Filippo Bisciglia, mostrando una nuova serenità e determinazione a far funzionare la loro relazione. Alessio ha voluto chiarire il suo punto di vista sul percorso vissuto durante il programma: “Ovviamente ci tengo a dire giusto due parole. Quello che ho detto e fatto è stato sbagliato nei tuoi confronti. Mi sono pentito di quello che ho fatto; non mi rivedo in quella persona che sono stato. Rivedendomi attraverso lo schermo della tv, non sono quella persona. Quel percorso è stato viziato dal fatto che mi sono lasciato prendere da diverse situazioni. Lo stato emotivo di quel momento mi ha portato a delirare.” L’avvocato ha sottolineato come l’esperienza sia stata comunque utile per riflettere e capire cosa vuole davvero: “Il percorso è stato fatto in maniera diversa, ma è stato fatto. Ho avuto la possibilità di riflettere e ragionare tanto. Attraverso quella riflessione ho potuto capire ciò che voglio nella mia vita ed è stare con Sonia. Mi è mancata: i suoi occhi, la sua pelle.”

Anche Sonia ha voluto chiarire le ragioni dietro la sua scelta di dare una seconda possibilità ad Alessio. Con consapevolezza ha spiegato: “Mi rendo conto che vedendomi dall’esterno possa sembrare strano che io abbia fatto un passo indietro. Non ho perdonato nulla; ho scelto di comprendere lo stato emotivo in cui si trovava. Lo conosco, so che ha difficoltà nel comprendere…” La giovane donna sembra determinata a costruire una nuova fase della loro relazione basandosi su una comprensione reciproca più profonda.

La storia di Sonia Mattalia e Alessio Loparco rappresenta uno dei percorsi più intensi e complessi dell’ultima edizione di Temptation Island. Nonostante le difficoltà incontrate durante il programma, i due sembrano aver trovato una nuova sintonia, pronta a essere testata fuori dal contesto televisivo. Resta da vedere se questa seconda opportunità sarà sufficiente per far durare la loro relazione nel tempo.