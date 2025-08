Tra le lacrime Ida Platano svela: “Ho il lipedema”, e mostra per la prima volta le gambe

Ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano ha condiviso su Instagram un post emozionale, in cui ha mostrato per la prima volta le sue gambe scoperte. Il video è accompagnato da un racconto sincero della sua lunga battaglia con il lipedema, una patologia cronica che l’ha frenata per anni e che le ha causato sofferenza fisica e psicologica .





Ida spiega chiaramente: “Oggi ho deciso di aprirmi con voi”, e prosegue descrivendo l’esperienza come una forma di incoraggiamento verso chi vive una condizione simile. Racconta: “Ho sempre avuto difficoltà a mostrare le mie gambe… avevo lividi, pruriti, crampi… non mi piacevano” . Il suo racconto affronta anche il disagio dell’età adolescenziale: ha iniziato a lavorare giovanissima, ha sofferto ogni giorno per dolori anche lievi, e di fronte agli specchi sentiva solo insoddisfazione.

Il momento più toccante del post è quando ricorda le reazioni altrui: “Ogni volta che andavo in giro cercavo di coprirmi, per paura che qualcuno guardasse le mie gambe e le trovasse strane. Mi facevo mille problemi e paranoie. Oggi, a 44 anni, sono arrivata al punto in cui riesco a mostrarle. Soffro di una patologia seria e cronica che si chiama lipedema… Non l’ho risolto, perché resterà per sempre, ma convivo con questa realtà” . Sottolinea il desiderio di rompere il silenzio sull’argomento: “Non sono la mia patologia: sono Ida” .

Il lipedema è una malattia progressiva, cronica e incurabile, che interessa prevalentemente il sesso femminile. È caratterizzato da un accumulo asimmetrico di grasso sottocutaneo su gambe e braccia, associato spesso a gonfiore, dolore al tatto, lividi frequenti e problemi motori. Il grasso associato al lipedema non risponde a dieta o attività fisica e può peggiorare senza trattamento adeguato .

In passato Ida ha dovuto affrontare commenti negativi sul suo aspetto fisico. Ricorda: “Appena mi scoprivo, c’era chi mi diceva che avevo le gambe da elefante, che erano bruttissime. Giudizi che mi hanno fatta sentire insicura” . Oggi però ha deciso di abbracciare la propria immagine con consapevolezza e coraggio.

Con il suo racconto, Ida Platano desidera servire da esempio e messaggio di speranza per chi vive una condizione fisica simile. Ha affermato: “Voglio spronare tutti voi a sentirvi sempre sicuri” . Ha inoltre espresso commozione, dicendo: “Mi emoziono, perché solo io so quanto ho sofferto” .

Questo tipo di condivisione rappresenta un contributo significativo alla visibilità del lipedema, una condizione spesso sottostimata, fraintesa o confusa con l’obesità. La consapevolezza su questa patologia può offrire sostegno e aiuto concreto a molte donne che soffrono in silenzio. Nell’articolo su Fanpage.it alleghiamo il video pubblicato dalla protagonista stessa e il testo integrale delle dichiarazioni rilevanti .

Il post di Ida Platano non contiene analisi mediche dettagliate, ma include una chiara presa di coscienza sulla necessità di gestire la patologia attraverso controlli regolari e uno stile di vita attento. Come precisa, il lipedema può essere gestito e non necessariamente peggiora se adeguatamente trattato. Esiste inoltre la possibilità di migliorare la qualità di vita con terapia, fisioterapia, dieta adatta e, se necessario, interventi più invasivi .

Con questo gesto, Ida Platano compie un passo verso una maggiore apertura e sensibilizzazione su un tema medico-sociale importante. Il suo messaggio risuona forte: una malattia non definisce la persona, e parlare può essere il primo passo per sentirsi liberi.