La furia sul palco di Blanco a Sanremo 2023: le parole sorprendenti di Matteo Bassetti

Nonostante l’impressionante prima esibizione di Blanco al fianco di Mahmood cantando il brano Brividi, vincitore della passata edizione, il suo ritorno sul palco per il singolo L’Isola delle rose è stato purtroppo funestato da un problema tecnico che gli ha impedito di sentire la propria voce nell’auricolare. Questo lo ha portato a distruggere i fiori e la scenografia durante la sua esibizione.

Il pubblico è stato colto di sorpresa dal comportamento di Blanco a Sanremo 2023 e ha reagito con fischi e insulti. Tuttavia, Blanco ha dichiarato di essersi divertito. Stefano De Martino è stato uno dei primi a intervenire, ritenendo la reazione di Blanco troppo estrema. Ha inoltre elogiato il direttore artistico e Gianni Morandi per l’ottima gestione della situazione.

Roberta Bruzzone e Matteo Bassetti hanno commentato i fatti di Sanremo 2023, dove il comportamento di Blanco è stato fuori controllo. La Bruzzone ha fatto riferimento al vandalismo e all’atteggiamento inaccettabile del cantante, mentre Bassetti si è spinto oltre, chiedendo ai responsabili di prendere provvedimenti decisivi. Il suo appello è stato accompagnato da una potente foto sui social media, che ritrae lo scempio di Blanco, insieme ad alcune potenti parole. Resta da vedere se le autorità daranno ascolto alla richiesta di Bassetti.

Bassetti ha scritto su Facebook per esprimere la sua indignazione per l’esibizione di Blanco al Festival di Sanremo, chiedendo di scusarsi con tutti gli italiani e di sottoporre Blanco a un esame tossicologico. I suoi follower sembrano essere d’accordo, con commenti come “Una vergogna inaudita”, “Che cattivo esempio per i nostri giovani” e “Sono sconcertato dal fatto che non sia stato preso alcun provvedimento per allontanarlo dal palco e attuare misure severe”. È chiaro che questo comportamento è inaccettabile e deve essere affrontato.

A mezzanotte, Amadeus ha commentato la performance di Blanco: ci si aspettava che eseguisse trucchi con i fiori, non quello a cui abbiamo assistito. Quando l’ho visto iniziare a rompere le cose, mi sono confuso sul motivo della musica. Sfortunatamente, la qualità dell’audio nella nostra scatola non era buona.