Chi sono Francesca e Qazim Belleno figli di Anna Oxa? Età, lavoro e vita privata

Anna Oxa ha avuto due figli dall’ex compagno Gianni Belleno. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Francesca e Qazim Belleno, i suoi più grandi amori.

Anna Oxa, splendida cantante e star indiscussa del palco di Sanremo, ha avuto due figli di nome Francesca e Qazim. Nati dalla sua passata relazione con il batterista dei New Trolls negli anni ’90, sono i suoi più grandi amori. Ne ha parlato durante un’intervista, anche se gran parte della loro biografia rimane ufficiosa e sconosciuta al pubblico.

Come si chiamano i figli di Anna Oxa e dove vivono?

I figli di Anna Oxa si chiamano Francesca e Qazim Belleno e sono nati rispettivamente nel 1992 e nel 1997. L’artista li ha avuti dalla relazione con Gianni Belleno, storico batterista dei New Trolls.

Anna Oxa si è sposata tre volte. Il primo matrimonio è stato con Franco Ciani dal 1982 al 1989. Gli ultimi due mariti sono stati Behgjet Pacolli, uomo d’affari e politico originario del Kosovo, e Marco Sansonetti, sua ex guardia del corpo. Sarebbe stata legata a Marco Sansonetti dal 2006 al 2008.

I figli di Anna Oxa hanno diritto alla privacy.

I figli di Anna Oxa, Francesca Belleno e Qazim Belleno, hanno un bellissimo rapporto con la madre, come lei stessa ha rivelato al Corriere della Sera.

Sono cresciuta con loro e non ho mai usato un senso di autorità. Ho imparato grazie a loro e alla mia vita, e quindi non mi sono mai presentata come perfetta. Non ho mai detto “questo sì o questo no”. Ho dato loro l’opportunità di fare esperienze, ma non di portarsele dietro rimanendo sempre uguali, senza evolversi.