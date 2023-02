Chi sono Giorgio Merk Ricordi e Alessandro Merk Ricordi figli di Rita Pavone e Teddy Reno

Giorgio Merk Ricordi e Alessandro Merk Ricordi sono i figli di Rita Pavone e Teddy Reno. Scopriamo di più su di loro.

Giorgio Merk Ricordi è nato in Svizzera nel 1974. È il fratello minore di Alessandro, nato in Svizzera nel 1969.

Qual è la loro occupazione?

Giorgio ha intrapreso la carriera musicale come i suoi genitori e oggi è compositore e cantante. Ha scritto per Rita Pavone la canzone Niente (Resilienza 74) da presentare al Festival di Sanremo 2020. È più conosciuto all’estero, dove si esibisce cantando in inglese con il nome di George Merk. In Inghilterra ha scalato le classifiche con la sua musica che ha un chiaro appeal anni Sessanta e Settanta. Secondo alcuni, il suo sound ricorda quello degli Oasis. Il suo disco di debutto si intitola “X”.

Alexander è un giornalista esperto che lavora nel settore dal 1991. Laureato in sociologia, attualmente ricopre il ruolo di caporedattore e coordinatore dell’attualità nazionale presso la redazione Web Information della RSI. Ha lavorato anche come redattore e corrispondente per il servizio esteri del Radiogiornale, nonché come redattore per la rivista di approfondimento “Modem” e corrispondente radiofonico da Ginevra.