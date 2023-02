Chi sono i Coma Cose? Età, vero nome, componenti, canzoni “L’addio”, Sanremo 2023

I Coma_Cose, duo musicale indie-pop/rap italiano composto da Fausto Zanardelli (in arte Fausto Lama) e Francesca Mesiano (in arte California), sono una delle band più rinomate della scena indie-pop italiana. Formatasi nel 2017 a Milano, la coppia ha una relazione anche nella vita reale. Nel 2021 hanno partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Fiamme negli occhi”. Tutte le informazioni sul duo milanese, compresa la carriera, gli esordi e le curiosità, sono disponibili sul loro sito ufficiale.

Fausto Zanardelli, comunemente chiamato Fausto Lama dei Coma_Cose, è un personaggio noto nel settore.

Fausto Zanardelli, meglio conosciuto come Fausto Lama, è nato a Gavardo il 21 novembre 1978. È un cantante, cantautore e polistrumentista italiano ed è la metà del duo Coma_Cose. In precedenza ha sperimentato la musica con il progetto Edipo, che ha pubblicato tre album e un EP, si è esibito in festival come il Goa Boa e ha aperto per Caparezza. Nel 2010 ha pubblicato “Hanno ragione i topi”, seguito da “Bacio battaglia” nel 2012. L’EP “Parchetti” e l’album “Preistorie di tutti i giorni” sono stati pubblicati nel 2014, in collaborazione con Dargen D’Amico. Nonostante questo, Edipo Lama non ha trovato il successo che cercava e, senza soldi e senza motivazione, ha deciso di prendersi una pausa dalla musica. Solo quando ha incontrato Francesca Mesiano in un negozio di Porta Ticinese ha ritrovato la sua passione e insieme hanno formato i Coma_Cose.

Francesca Mesiano, conosciuta anche come California dei Coma_Cose, è una figura di spicco dell’industria musicale.

Francesca Mesiano, conosciuta professionalmente come California, è una cantautrice che, insieme a Fausto Lama, ha fondato i Coma_Cose. Originaria di Pordenone, si è trasferita a Milano per intraprendere la carriera di scenografa. In un’intervista a MarieClaire, ha parlato della sua passione per il lavoro manuale e l’artigianato, ricordando la sua esperienza in falegnameria, nella costruzione di mobili e nella progettazione e creazione di zaini e borse in un laboratorio di abbigliamento. Prima della sua carriera musicale, era una DJ. Quando ha incontrato Lama nel negozio in cui viveva, ha deciso di intraprendere una carriera musicale e ha scelto il nome California perché voleva un nome geografico, prendendo in considerazione anche Alabama e Anversa.

Cosa significa “cose in coma

Spesso ci si informa sull’origine del nome “Coma_things”, che Fausto e Francesca hanno scelto per il loro duo musicale. I due cantanti hanno rivelato di aver cercato un termine che incarnasse uno stato mentale, e quindi hanno scelto “coma”. Per quanto riguarda “things”, la scelta è stata arbitraria, in quanto hanno pensato che la combinazione delle due parole suonasse piacevole.

Hype Aura presenterà i suoi prodotti a Sanremo 2021.

I Coma Things hanno debuttato nel 2019 con l’album “HYPE AURA”. Sono famosi per la loro attenzione ai testi, per la loro capacità di costruire parole, usare giochi di parole e calembour. Ad esempio, il titolo stesso dell’album contiene un messaggio nascosto di “hai paura”. Inoltre, traggono ispirazione dalla canzone d’autore italiana, rendendo omaggio ad artisti come De Gregori e Lucio Battisti. Nel 2021 hanno annunciato la loro partecipazione a Sanremo con il brano “Fiamme negli occhi”. I due musicisti hanno dichiarato: “Abbiamo iniziato il nostro viaggio in primavera, con la speranza di un’estate a venire. Abbiamo incontrato tanti nuovi amici e compagni di viaggio e abbiamo voluto esprimere i nostri sentimenti senza compromessi. Ora siamo due amici e una coppia e siamo entusiasti di condividere la nostra musica con il mondo. Canteremo sul palco per noi e per chi insegue i propri sogni senza scorciatoie”.