Chi sono i Cugini di Campagna? Componenti del gruppo

I Cugini di Campagna sono un gruppo musicale italiano formatosi negli anni Settanta. La musica del gruppo è un mix di musica folk tradizionale italiana e musica popolare. Il gruppo ha pubblicato diversi album e ha effettuato tournée internazionali.

I nostri membri sono Ivano “Poppi” Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” Luciani e Tiziano Leonardi. Sono tutti individui altamente qualificati ed esperti che si dedicano con passione a ciò che fanno. Siamo fiduciosi nelle loro capacità e crediamo che saranno in grado di fornire ai nostri clienti il miglior servizio possibile.

I nostri membri sono esperti e maturi, con un’età media di 75 anni. Ivano e Silvano sono i nostri membri più longevi, mentre Nick è l’ultimo arrivato, con soli 52 anni. Tiziano completa il nostro team con 38 anni.

Anno di formazione: 1970

Genere musicale: pop

Profilo Instagram: @i_cugini_della_campagna_ufficiale

Scopriamo qualcosa di più sui membri de I Cugini di Campagna: età, luogo di residenza e biografia. La band è composta da quattro membri: Ivano “Poppi” Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” Luciani e Tiziano Leonardi.

I fratelli Michetti, Ivano e Silvano, sono nati a Roma l’11 febbraio 1947. Hanno quindi 75 anni e sono del segno zodiacale dell’Acquario. Nick Luciani è nato a Roma il 2 giugno 1970, quindi ha 52 anni ed è un Gemelli. Tiziano Leonardi è nato a Civitavecchia il 17 marzo 1984, ha quindi 38 anni e il suo segno zodiacale è Pesci.

I nostri ruoli nella band sono chiaramente definiti: Ivano si occupa di chitarra, cori e basso, Silvano di percussioni, cori, batteria e programmazione, Nick di voce, keytar e tastiere e Tiziano di tastiere e cori. Tutto questo funziona bene per noi e ci aiuta a creare il nostro suono unico.

I gemelli Michetti hanno sempre fatto parte de I Cugini di Campagna fin dall’anno della loro formazione, il 1970. Mentre per gli altri due membri ci sono stati vari nomi. Flavio Pauilin ne ha fatto parte dal 1970 al 1977, mentre Paul Gordon dal 1978 al 1985. Marco “Kim” Occhetti è stato cantante e chitarrista dal 1986 al 1994 ed è morto nel 2022. Daniel Colangeli è stato membro dal 2015 al 2020, Gianni Fiori dal 1970 al 1972. Infine, Giorgio Brandi dal 1973 al 1996 e Luca Storelli dal 1997 al 2011.

Vita personale

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale dei membri de I Cugini di Campagna, abbiamo una discreta quantità di informazioni su di loro. Ad esempio, sappiamo che Ivano Michetti è sposato con una donna di nome Rossella.

Anche Nick Luciani ha una moglie. Si chiama Vanessa Perna e si sono sposati nel 1999. Il matrimonio si è svolto a Porta Latina, nella chiesa di San Giovanni. Da questa unione è nata anche una figlia che hanno chiamato Karen. Vanessa è una moglie gentile e amorevole e una madre straordinaria. Nick è molto fortunato ad averla nella sua vita.

Di Silvano Michetti e Tiziano Leonardi sappiamo pochissimo, perché sono entrambi molto riservati. Sappiamo che Silvano è sposato, ma non conosciamo il nome della moglie né se hanno figli.

Carriera

I Cugini di Campagna sono stati formati nel 1970 da Silvano Michetti e suo fratello Ivano. La formazione originale comprendeva i due fratelli Michetti, Flavio Paulin e Gianni Fiori. La loro prima canzone fu Il ballo di Peppe, trasmessa nel programma Alto gradimento. All’inizio non ebbero molto successo, così decisero di cambiare genere.

Dal 1973 al 1977 raggiungono il successo con canzoni come Anima Mia, Un’altra Donna, Innamorata, 64 Anni, Preghiera ed È Lei. Dal 1978 in poi, con l’ingresso di Paul G. Manners al posto di Paulin, il successo continua con altri singoli, come Dentro l’anima, Solo con te, Meravigliosamente, No tu no, Metallo, Valeria, Uomo mio e Cucciolo. Nel 1985, la canzone Che diavolo di amore segna la fine di un percorso che si conclude con le dimissioni di Paul G. Manners. Dal 1986 al 1994, al posto di Manners entra nella band Marco Occhetti. Il gruppo porta i suoi successi in giro per il mondo. In seguito, il tastierista Giorgio Brandi, che faceva parte del gruppo dal 1973, si dimise.

I Cugini di Campagna tornano alla ribalta discografica nel 1997 grazie alla trasmissione televisiva Anima mia, condotta da Fabio Fazio e Claudio Baglioni. A quel punto due album rientrano nella Hit Parade. Nel 1998 esce un nuovo disco di inediti intitolato Amor mio. Nel 2001 partecipano al programma La notte vola, una gara musicale tra le canzoni più famose degli anni Ottanta.

Nel 2014, Nick Luciani ha annunciato le sue dimissioni dalla band, citando disaccordi con Ivano Michetti sulla gestione del gruppo. Nel 2015, la formazione della band era composta da Silvano Michetti (batteria), Ivano Michetti (chitarra e voce), Tiziano Leonardi (sintetizzatori e moduli ausiliari di programmazione) e Daniel Colangeli (nuova voce solista). Colangeli lascia il gruppo nel 2020. Nel marzo 2021, dopo quasi 7 anni di assenza, Nick Luciani è tornato nella band, in seguito a una riconciliazione.

I gemelli Silvano e Ivano Michetti hanno partecipato alla terza edizione del reality show La Fattoria nel 2006. Sono stati eliminati durante l’ottava puntata.

L’Isola dei famosi

Nel 2022, Nick Luciani e Silvano Michetti hanno partecipato in coppia all’Isola dei famosi. Approdano al reality dopo poche puntate, ma appena arrivati Silvano si lascia sfuggire una bestemmia e viene squalificato. Nick ha continuato il suo percorso da solo ed è arrivato in finale.

I Cugini di Campagna verranno a Sanremo nel 2023! Questa è una grande opportunità per vederli dal vivo e sperimentare la loro musica in prima persona.

I The Country Cousins sono entusiasti di partecipare al Festival di Sanremo nel 2023. Sarà la prima volta che si esibiranno alla kermesse e sono determinati a fare bella figura con la loro canzone “Lettera 22”.

“Sono davvero entusiasta di partecipare a questo evento”, ha dichiarato Nick. “Eviterò di scendere i gradini perché non voglio rischiare di cadere con i tacchi. Nella mia valigia ho tutti i vestiti e gli accessori necessari per essere perfetto. Non vedo l’ora di mostrare a tutti il mio stile”.

La gara dei Big a Sanremo 2023 sarà sicuramente un evento da ricordare!

Il percorso de I Cugini di Campagna verso Sanremo 2023 è chiaro.

Siamo entusiasti di annunciare che I Cugini di Campagna si presenteranno a Sanremo 2023 con il brano “Lettera 22”, scritto da La Rappresentante di Lista. Per la serata delle cover, canteranno “La forza della vita” e “Anima mia” duettando con Paolo Vallesi. Siamo certi che faranno uno spettacolo straordinario e non vediamo l’ora di vederli esibire!