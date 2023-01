Chi sono i figli di Anna Valle?

Il ritorno di Anna Valle sul piccolo schermo è stato a dir poco elettrizzante! La sua eleganza, raffinatezza e riservatezza hanno illuminato il palco dell’Ariston nella terza serata di Sanremo. Dopo la sua straordinaria interpretazione ne La Compagnia del Cigno nel 2019, tutti aspettavamo con ansia il suo ritorno in televisione e finalmente è arrivato con il suo ruolo da protagonista nella fiction di Rai Uno, Lea Un nuovo giorno, al fianco di Giorgio Pasotti. Non potremmo essere più entusiasti!

Ogni volta che ci onora con la sua presenza, è come se fossimo stati trasportati nel 1995, quando la ventenne Anna Valle fu incoronata Miss Italia e decise di intraprendere la carriera cinematografica e televisiva invece di terminare gli studi di giurisprudenza. Nel corso delle sue numerose produzioni italiane e internazionali, è sempre rimasta umile e modesta, distinguendosi dalle innumerevoli celebrità che hanno riempito gli studi televisivi negli ultimi due decenni.

Valle e suo marito Ulisse Lendaro sono uniti da un fervente amore per il cinema. Si sono incontrati per la prima volta nel 2008 sul set di MissTake, dove lui faceva la comparsa e lei debuttava sul grande schermo. Da allora sono stati inseparabili e nello stesso anno hanno deciso di sposarsi. Nel 2008 hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia Ginevra e nel 2013 Valle ha dato alla luce il loro secondo figlio, Leonardo, che oggi hanno rispettivamente 14 e 9 anni.

Ulisse Lendaro, affermato avvocato, produttore e regista, ha affiancato la moglie Anna sul set di diversi progetti, come il film del 2017 L’età imperfetta, in cui Anna ha interpretato il ruolo principale. Il 16 aprile, la coppia è persino apparsa insieme a Secret Song, ballando romanticamente. Tuttavia, i due sono ferocemente protettivi nei confronti della loro privacy e per questo si sono tenuti lontani dai social media. Anna è arrivata addirittura a spiegare a Verissimo che, a causa di una passata esperienza di furto d’identità, sente che i social media non le appartengono. Di conseguenza, hanno deciso di tenere al sicuro la loro famiglia e di permettere al pubblico di conoscerli e amarli attraverso il piccolo schermo della televisione.