Chi sono i fratelli e sorelle di Lorella Cuccarini?

Lorella Cuccarini ha due fratelli che sono molto importanti per lei e sui quali sa di poter fare affidamento. Anche se non si sente parlare spesso di loro, entrambi sono fondamentali per la sua carriera e la sua vita privata. Roberto Cuccarini, uno dei due fratelli, è un imprenditore di successo e gestisce una società di comunicazione integrata con sede a Roma. La sua società si occupa di eventi, convention, campagne pubblicitarie, produzioni televisive e web, e management dei personaggi dello spettacolo e dello sport, con attività di ufficio stampa.